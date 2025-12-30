Vitória é o terceiro time com mais lesões na Série A; Bahia fica fora do top 10

Ba-Vi - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Se houve uma pauta recorrente no futebol brasileiro em 2025, foi o calendário lotado - e as consequências chegaram. A alta frequência de jogos, exigência física e ausência de tempo para se recuperar trouxe uma cobrança a mais aos atletas, que sofreram muito com lesões ao longo da temporada.

Entre os vinte clubes da primeira divisão do Brasileirão, 772 lesões aconteceram, distribuídas entre 859 partidas disputadas no ano. Com clubes somando mais de 50 machucados, diversos atletas foram impactados por dificuldades físicas.

Dentro desse contexto, os dois maiores clubes baianos aparecem em posições distintas no ranking. O Vitória foi um dos times mais prejudicados por problemas físicos e terminou a temporada em destaque como o terceiro clube com mais lesões, enquanto o Bahia, apesar de ter sido o time que mais entrou em campo em 2025, aparece apenas na 11ª colocação.

Vitória entre os mais atingidos

O Vitória disputou 67 partidas ao longo da temporada e contabilizou 50 lesões, número que o coloca empatado com o Internacional na terceira posição geral. À frente do Leão da Barra, aparecem apenas Botafogo e Fortaleza, com 55 e 53 lesões respectivamente.

Um dos casos mais marcantes foi o do lateral Jamerson, que sofreu fratura no tornozelo na partida contra o Cruzeiro, pela 12ª rodada do Brasileirão. O jogador não voltou a atuar no restante do ano e ficou fora de 27 jogos, sendo o atleta que mais desfalcou o elenco rubro-negro em 2025.

Bahia com menos lesões, mesmo com mais jogos

Já o Bahia viveu um cenário diferente. O Tricolor foi o clube da Série A que mais entrou em campo na temporada, com 80 partidas disputadas, mas registrou 36 lesões, ficando na 11ª posição do ranking.

Por lá, o jogador que mais desfalcou o Esquadrão foi o zagueiro Kanu, que perdeu 40 jogos ao longo do ano em razão de diferentes problemas físicos.

Clubes da Série A com mais lesões em 2025: