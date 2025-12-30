Ex-Vitória e Seleção Brasileira fica sem time após 2 anos fora do país

Eron pelo Vitória - Foto: Maurícia da Matta I EC Vitória

É tempo de janela de transferências, e o Vitória tem velhos conhecidos livres no mercado da bola.Revelado pelas divisões de base do Vitória, o atacante Eronildo, mais conhecido como Eron, está oficialmente livre para definir o próximo passo da carreira.

Com apenas 27 anos, o centroavante encerrou seu contrato com o Vegalta Sendai após duas temporadas no futebol japonês, e segue sem clube até então.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre 2024 e 2025, Eron atuou na segunda divisão do Japão, onde somou 55 partidas, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências em sua experiência mais longa fora do Brasil até aqui.

Quem é Eron?

Natural de Sobradinho, na Bahia, o atacante ganhou projeção ainda jovem, passando pelas categorias de base da Seleção Brasileira e defendendo o time sub-17 em 13 jogos. A estreia como profissional veio em 2018, quando foi promovido ao elenco principal do Vitória.

Apesar do início promissor, Eron encontrou dificuldades para se firmar em um momento de instabilidade do clube. Entre 2018 e 2021, jogou 41 partidas e marcou cinco gols pelo Leão da Barra antes de seguir novos caminhos na carreira.

Após a saída de Salvador, o centroavante passou por Remo, ABC, Sampaio Corrêa e Caxias. Foi justamente no clube gaúcho que viveu a fase mais artilheira da trajetória, em 2023, quando disputou 36 partidas e balançou as redes 18 vezes.

Agora sem vínculo contratual, Eron avalia propostas e pode retornar ao futebol brasileiro ou seguir novamente no exterior para a temporada de 2026.