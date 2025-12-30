Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PODE VOLTAR?

Ex-Vitória e Seleção Brasileira fica sem time após 2 anos fora do país

Entre 2024 e 2025 o centroavante jogou 55 partidas, marcou sete gols e deu quatro assistências

Marina Branco

Por Marina Branco

30/12/2025 - 11:07 h
Eron pelo Vitória
Eron pelo Vitória -

É tempo de janela de transferências, e o Vitória tem velhos conhecidos livres no mercado da bola.Revelado pelas divisões de base do Vitória, o atacante Eronildo, mais conhecido como Eron, está oficialmente livre para definir o próximo passo da carreira.

Com apenas 27 anos, o centroavante encerrou seu contrato com o Vegalta Sendai após duas temporadas no futebol japonês, e segue sem clube até então.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre 2024 e 2025, Eron atuou na segunda divisão do Japão, onde somou 55 partidas, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências em sua experiência mais longa fora do Brasil até aqui.

Leia Também:

Saiba quem é o ex-jogador do Vitória preso por tráfico
Primeiro rival do Vitória no Brasileirão avança por lateral do Grêmio
Comentaristas apontam Vitória como a supresa do Brasileirão 2025

Quem é Eron?

Natural de Sobradinho, na Bahia, o atacante ganhou projeção ainda jovem, passando pelas categorias de base da Seleção Brasileira e defendendo o time sub-17 em 13 jogos. A estreia como profissional veio em 2018, quando foi promovido ao elenco principal do Vitória.

Apesar do início promissor, Eron encontrou dificuldades para se firmar em um momento de instabilidade do clube. Entre 2018 e 2021, jogou 41 partidas e marcou cinco gols pelo Leão da Barra antes de seguir novos caminhos na carreira.

Após a saída de Salvador, o centroavante passou por Remo, ABC, Sampaio Corrêa e Caxias. Foi justamente no clube gaúcho que viveu a fase mais artilheira da trajetória, em 2023, quando disputou 36 partidas e balançou as redes 18 vezes.

Agora sem vínculo contratual, Eron avalia propostas e pode retornar ao futebol brasileiro ou seguir novamente no exterior para a temporada de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atacante carreira esportiva Eronildo futebol brasileiro transferências vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eron pelo Vitória
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Eron pelo Vitória
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Eron pelo Vitória
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Eron pelo Vitória
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x