Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LESÕES EM SÉRIE

Por que o futebol feminino tem mais lesões de LCA que o masculino?

Vencedora da Bola de Ouro e duas brasileiras estão entre as afetadas em 2025

Marina Branco

Por Marina Branco

30/12/2025 - 10:03 h
Lesão no LCA
Lesão no LCA -

Todo fã de futebol conhece a famigerada lesão no ligamento cruzado anterior, o LCA. No entanto, em 2025, essa pauta foi ainda mais recorrente no futebol feminino, fazendo um número de vítimas em série acima do comum e marcando a temporada em diversos clubes.

Um dos casos mais recentes foi o da inglesa Michelle Agyemang, revelação da Eurocopa 2025, que rompeu o LCA durante o amistoso entre Inglaterra e Austrália. Ela se junta a uma lista que inclui nomes de peso como a vencedora da Bola de Ouro Alexia Putellas, além das brasileiras Lorena e Laís Estevam.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Tricolor anuncia encerramento do futebol feminino por decisão da SAF
Saiba quem é o ex-jogador do Vitória preso por tráfico
Primeiro rival do Vitória no Brasileirão avança por lateral do Grêmio

O que é a lesão de LCA?

O ligamento cruzado anterior é uma estrutura essencial do joelho, responsável por garantir estabilidade e controlar o deslocamento da tíbia em relação ao fêmur. Quando ocorre a ruptura, a atleta sente dor intensa, inchaço e, principalmente, instabilidade articular, o que inviabiliza a prática esportiva.

Na maioria dos casos, o tratamento exige cirurgia e um processo de reabilitação longo, que pode variar de seis a nove meses, com fisioterapia constante e acompanhamento multidisciplinar.

Lesão no LCA
Lesão no LCA | Foto: Reprodução

Por que mulheres lesionam mais o LCA que homens?

Durante anos, a maior incidência da lesão em mulheres foi atribuída a fatores hormonais e diferenças anatômicas. No entanto, a médica e pesquisadora Katrine Okholm Kryger, professora de medicina esportiva da Universidade St. Mary’s, em Londres, faz um alerta contra explicações simplistas.

Segundo ela, ainda não há comprovação científica sólida de que hormônios ou características biológicas, por si só, expliquem o fenômeno. Para Kryger, o risco está em reforçar estigmas que tratam o corpo feminino como naturalmente "frágil" ou "instável", desviando o foco de problemas mais profundos.

Ainda assim, estudos recentes apontam que jogadoras têm de três a seis vezes mais chances de romper o LCA do que atletas homens. Além disso, apenas cerca de 65% das mulheres conseguem retornar ao mesmo nível de desempenho após a lesão, índice inferior ao observado no futebol masculino.

Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro
Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro | Foto: Reprodução I X

Mas a explicação desse fenômeno não pode se limitar à biologia. Questões como menor investimento em categorias de base, déficit histórico de preparação física específica, calendário apertado, campos inadequados e menor acesso a equipes médicas especializadas pesam diretamente no risco de lesão.

Em outras palavras, o gênero influencia o ambiente esportivo desde a formação até o alto rendimento, fazendo com que uma lesão impacte muito mais uma atleta do que um jogador pela falta de suporte que elas recebem.

Como a FIFA vai resolver isso?

Diante desse cenário, a FIFA passou a financiar estudos específicos sobre o tema. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Kingston analisa se flutuações hormonais podem, de fato, impactar a probabilidade de lesões de LCA, mas dentro de um modelo mais amplo, que também considera carga de treino, recuperação e contexto competitivo.

A expectativa é que, com mais dados científicos e investimentos direcionados à saúde das atletas, o futebol feminino avance não apenas no diagnóstico, mas principalmente na prevenção, possibilitando carreiras mais longevas e temporadas mais constantes para as atletas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

futebol feminino investimento no esporte lesão LCA prevenção de lesões reabilitação esportiva saúde da mulher

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lesão no LCA
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Lesão no LCA
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Lesão no LCA
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Lesão no LCA
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x