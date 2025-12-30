Tricolor anuncia encerramento do futebol feminino por decisão da SAF

NÃO PODE MAIS JOGAR A SÉRIE A?

Time feminino do Fortaleza - Foto: Paulo Matheus / Fortaleza EC

Em períodos de crise, ajustes sempre precisam ser feitos - e alguns deles acabam tirando até de onde as coisas estavam dando certo. O Fortaleza anunciou, na noite da última segunda-feira, 29, o encerramento das atividades do futebol feminino no clube a partir da temporada de 2026.

A decisão foi tomada pela SAF e comunicada como parte de um processo de replanejamento interno após o rebaixamento da equipe masculina para a Série B do Campeonato Brasileiro durante o Brasileirão de 2025.

Em nota oficial, o clube afirmou que buscou alternativas para manter a modalidade, mas que, diante de restrições orçamentárias, ausência de recursos específicos e incapacidade financeira para atender às exigências regulatórias, optou pela descontinuidade.

Segundo o Fortaleza, a medida visa garantir "responsabilidade financeira, equilíbrio operacional e sustentabilidade global" neste momento.

Como estava o futebol feminino do Fortaleza?

Apesar de ter sido cortado pela falta de orçamento, o time feminino do Fortaleza vinha desempenhando muito melhor do que o masculino. Em 2025, as Leoas conquistaram o Campeonato Cearense Feminino diante do Ceará, enquanto o masculino terminou o ano sem títulos.

Além disso, as jogadoras conseguiram, de forma inédita, o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, que não poderão jogar no ano seguinte pelo encerramento do time.

Time feminino do Fortaleza | Foto: João Moura / Fortaleza EC

Exigências regulatórias e punição

A retirada da equipe feminina da Série A1 acarreta também sanções automáticas. Pelo Regulamento Geral de Competições da CBF, o Fortaleza ficará suspenso por dois anos de competições organizadas pela entidade no futebol feminino.

Já no que toca o masculino, manter um time feminino é requisito para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro masculino e a Copa Libertadores, enquanto a Série B, que o Fortaleza jogará, não impõe essa exigência.

Assim, o rebaixamento à segunda divisão reduziu a obrigatoriedade imediata de manutenção do departamento, embora não elimine as consequências esportivas e institucionais no feminino.

Com a suspensão, o Fortaleza pode ficar impedido de jogar outros campeonatos nos próximos anos, já que precisaria ter um time feminino disputando competições nacionais.

Veja a nota do clube:

Com responsabilidade, transparência e respeito a todos os profissionais envolvidos, comunicamos que o Fortaleza Esporte Clube SAF não dará continuidade ao projeto de futebol feminino no ano de 2026.

Ressaltamos que a gestão envidou todos os esforços possíveis para a manutenção da modalidade, buscando alternativas, soluções e caminhos que permitissem a continuidade do projeto de forma sustentável. No entanto, por determinação da SAF, diante do cenário atual de restrição orçamentária, da ausência de recursos específicos e da incapacidade financeira de manutenção da modalidade dentro dos parâmetros exigidos, definiu a descontinuidade das atividades.

Trata-se de uma decisão extremamente difícil, que reconhece a importância do futebol feminino, o empenho dos profissionais envolvidos e a história construída até aqui. Contudo, ela se faz necessária para garantir a responsabilidade financeira, o equilíbrio da operação e a sustentabilidade global do clube neste momento.

Agradecemos profundamente a todos que fizeram parte desse projeto, como atletas, comissão técnica, colaboradores e staff, pela dedicação, profissionalismo e compromisso demonstrados ao longo do processo. O trabalho realizado deixa um legado importante e merece nosso respeito e reconhecimento.

Seguimos comprometidos com a transparência, o diálogo e o respeito às pessoas que constroem o Fortaleza diariamente, certos de que decisões difíceis também fazem parte de uma gestão responsável.

Atenciosamente, Fortaleza Esporte Clube SAF.