Fortaleza define preço milionário por Breno Lopes, na mira do Vitória

Breno Lopes em campo pelo Fortaleza - Foto: Matheus Lotif | Fortaleza

Precisando vender jogadores para criar fôlego financeiro após o rebaixamento à Série B, o Fortaleza tem sido procurado no mercado da bola, especialmente no caso do atacante Breno Lopes, que tem o Vitória como um dos clubes interessados.

O clube cearense estipula uma quantia de 3 milhões de euros, aproximadamente R$ 19,5 milhões, pelo atleta, de acordo com o portal Diário do Nordeste. Outras equipes como São Paulo e Vasco também sondaram o jogador, que tem contrato até o fim de 2028.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Breno Lopes recebe um dos maiores salários do elenco do Fortaleza e, somado ao do centroavante Lucero, ultrapassam a marca de R$ 1 milhão. O clube projeta reduzir drasticamente a folha salarial do clube — cenário perfeito para a venda da dupla ofensiva.

Contratado pelo Fortaleza em 2024, Breno Lopes marcou dez gols e distribuiu sete assistências na temporada passada com a camisa tricolor. O atacante também já defendeu o Juventude e o Palmeiras, onde conquistou o título da Libertadores 2020 com direito a gol decisivo na final.



Lucero também atrai interesse de outros clubes, inclusive do Boca Juniors e Coritiba, que disputará a Série A do Brasileirão em 2026. O camisa 9 tem contrato até dezembro de 2027, mas não deve permanecer no Leão do Picí.