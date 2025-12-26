Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Fortaleza define preço milionário por Breno Lopes, na mira do Vitória

Atacante deve ser negociado nesta janela de transferências

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/12/2025 - 13:27 h | Atualizada em 26/12/2025 - 13:38
Breno Lopes em campo pelo Fortaleza
Breno Lopes em campo pelo Fortaleza -

Precisando vender jogadores para criar fôlego financeiro após o rebaixamento à Série B, o Fortaleza tem sido procurado no mercado da bola, especialmente no caso do atacante Breno Lopes, que tem o Vitória como um dos clubes interessados.

O clube cearense estipula uma quantia de 3 milhões de euros, aproximadamente R$ 19,5 milhões, pelo atleta, de acordo com o portal Diário do Nordeste. Outras equipes como São Paulo e Vasco também sondaram o jogador, que tem contrato até o fim de 2028.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Breno Lopes recebe um dos maiores salários do elenco do Fortaleza e, somado ao do centroavante Lucero, ultrapassam a marca de R$ 1 milhão. O clube projeta reduzir drasticamente a folha salarial do clube — cenário perfeito para a venda da dupla ofensiva.

Leia Também:

Vitória anuncia contratação de volante como primeiro reforço para 2026
Não fica! Lucas Halter deixa o Vitória e vai jogar na MLS
Campeão brasileiro pelo Vitória vai jogar a Série C em 2026

Contratado pelo Fortaleza em 2024, Breno Lopes marcou dez gols e distribuiu sete assistências na temporada passada com a camisa tricolor. O atacante também já defendeu o Juventude e o Palmeiras, onde conquistou o título da Libertadores 2020 com direito a gol decisivo na final.

Lucero também atrai interesse de outros clubes, inclusive do Boca Juniors e Coritiba, que disputará a Série A do Brasileirão em 2026. O camisa 9 tem contrato até dezembro de 2027, mas não deve permanecer no Leão do Picí.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Breno Lopes em campo pelo Fortaleza
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Breno Lopes em campo pelo Fortaleza
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Breno Lopes em campo pelo Fortaleza
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Breno Lopes em campo pelo Fortaleza
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x