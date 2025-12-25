Campeão brasileiro pelo Vitória vai jogar a Série C em 2026

Ex-zagueiro do Vitória, campeão nacional, disputará a Série C em 2026 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O zagueiro Yan Souto, de 24 anos, foi anunciado como novo reforço do Botafogo-PB para a temporada de 2026. Campeão brasileiro pelo Vitória em 2023, o defensor atuou pelo Criciúma na temporada atual e chega ao “Belo” para reforçar a equipe nas disputas do Campeonato Paraibano, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série C do Campeonato Brasileiro no próximo ano.

Em 2025, Yan Souto esteve emprestado ao Criciúma pelo Juventude e, na Série B do Campeonato Brasileiro, disputou 19 partidas — sendo quatro como titular —, contribuindo para a campanha que ficou próxima do acesso à elite do futebol nacional. A equipe terminou a competição na quinta colocação, com 61 pontos.

Além de Vitória, Criciúma, Juventude e, agora, Botafogo-PB, o zagueiro também acumula passagens por CRB, Goiás, Floresta-CE e Boston City Brasil, de Minas Gerais.

Carreira no Vitória

Yan Souto chegou ao Vitória em 2023 e permaneceu no clube até o fim daquela temporada. Apesar da passagem curta, fez parte do elenco que conquistou o título inédito da Série B do Campeonato Brasileiro, atuando em 14 partidas ao longo da campanha.

Após o término do contrato de empréstimo com o Leão da Barra, o defensor retornou ao Goiás. Sem deixar grande marca junto à torcida rubro-negra, seguiu sua trajetória no futebol nacional.

Em 2026, um reencontro entre Vitória e Yan Souto poderá acontecer. Apesar de o rubro-negro disputar a Série A e o Botafogo-PB a Série C, ambos os clubes estão classificados para a Copa do Nordeste e podem se enfrentar ao longo da competição regional.