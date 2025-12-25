Discreto no Vitória, destaque do Mirassol entra no radar do Flamengo

Zagueiro se destacou no Mirassol no Brasileirão e passou a ser observado pelo Flamengo - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Um dos pilares do Mirassol na histórica campanha no Campeonato Brasileiro de 2025, o zagueiro João Victor, ex-Vitória, entrou no radar do Flamengo para a próxima temporada após recomendação do comandante rubro-negro.

Segundo informações do ge, o técnico Filipe Luís buscou informações sobre o defensor, mas a situação não avançou internamente no clube. Dessa forma, as conversas não evoluíram para uma negociação formal.

Defensor teve passagem discreta pelo Leão da Barra antes de brilhar no clube paulista | Foto: Marcos Freitas/Ag. Mirassol

O Mirassol contratou João Victor no início de 2024, inicialmente por empréstimo junto ao Vitória. Em julho de 2025, o clube paulista exerceu a opção de compra no valor de 500 mil dólares (aproximadamente R$ 2,7 milhões), referente a 80% dos direitos econômicos do atleta. O Leão da Barra permaneceu com 20% dos direitos do jogador.

Carreira no Vitória

Apesar de quatro temporadas, a passagem do zagueiro pelo Vitória — marcada por “dois atos” — foi discreta. João Victor chegou ao Leão em 2019, por empréstimo junto ao Santa Cruz, e, mesmo atuando pouco, teve seus direitos adquiridos pelo clube rubro-negro.

Na temporada seguinte, em 2020, tornou-se figurinha carimbada na equipe, entrando em campo em 41 partidas. Já em 2021, teve menos protagonismo, com 24 jogos disputados, o que resultou em um empréstimo ao Guarani, em 2022.

No clube paulista, teve boa passagem e retornou ao Vitória para a disputa da Série B de 2023, integrando o elenco campeão brasileiro da segunda divisão. Na campanha, entrou em campo 23 vezes.

Para a temporada de 2024, o zagueiro não fazia parte dos planos do clube e foi emprestado ao Mirassol, onde se destacou e acabou adquirido em definitivo. Em duas temporadas pelo Leão Caipira, João Victor soma 81 partidas, com quatro gols e duas assistências.