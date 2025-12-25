Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EX-VITÓRIA

Discreto no Vitória, destaque do Mirassol entra no radar do Flamengo

Flamengo buscou informações sobre zagueiro que foi campeão da Série B pelo Leão da Barra

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

25/12/2025 - 13:47 h
Zagueiro se destacou no Mirassol no Brasileirão e passou a ser observado pelo Flamengo
Zagueiro se destacou no Mirassol no Brasileirão e passou a ser observado pelo Flamengo -

Um dos pilares do Mirassol na histórica campanha no Campeonato Brasileiro de 2025, o zagueiro João Victor, ex-Vitória, entrou no radar do Flamengo para a próxima temporada após recomendação do comandante rubro-negro.

Segundo informações do ge, o técnico Filipe Luís buscou informações sobre o defensor, mas a situação não avançou internamente no clube. Dessa forma, as conversas não evoluíram para uma negociação formal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Defensor teve passagem discreta pelo Leão da Barra antes de brilhar no clube paulista
Defensor teve passagem discreta pelo Leão da Barra antes de brilhar no clube paulista | Foto: Marcos Freitas/Ag. Mirassol

O Mirassol contratou João Victor no início de 2024, inicialmente por empréstimo junto ao Vitória. Em julho de 2025, o clube paulista exerceu a opção de compra no valor de 500 mil dólares (aproximadamente R$ 2,7 milhões), referente a 80% dos direitos econômicos do atleta. O Leão da Barra permaneceu com 20% dos direitos do jogador.

Leia Também:

Campeão da Série B com o Vitória é anunciado por gigante nordestino
Vitória encaminha compra de pilar do time para 2026
Presente de Natal? Vitória encaminha maior compra da história

Carreira no Vitória

Apesar de quatro temporadas, a passagem do zagueiro pelo Vitória — marcada por “dois atos” — foi discreta. João Victor chegou ao Leão em 2019, por empréstimo junto ao Santa Cruz, e, mesmo atuando pouco, teve seus direitos adquiridos pelo clube rubro-negro.

Na temporada seguinte, em 2020, tornou-se figurinha carimbada na equipe, entrando em campo em 41 partidas. Já em 2021, teve menos protagonismo, com 24 jogos disputados, o que resultou em um empréstimo ao Guarani, em 2022.

No clube paulista, teve boa passagem e retornou ao Vitória para a disputa da Série B de 2023, integrando o elenco campeão brasileiro da segunda divisão. Na campanha, entrou em campo 23 vezes.

Para a temporada de 2024, o zagueiro não fazia parte dos planos do clube e foi emprestado ao Mirassol, onde se destacou e acabou adquirido em definitivo. Em duas temporadas pelo Leão Caipira, João Victor soma 81 partidas, com quatro gols e duas assistências.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2025 flamengo João Victor mercado da bola mirassol transferências vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zagueiro se destacou no Mirassol no Brasileirão e passou a ser observado pelo Flamengo
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Zagueiro se destacou no Mirassol no Brasileirão e passou a ser observado pelo Flamengo
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Zagueiro se destacou no Mirassol no Brasileirão e passou a ser observado pelo Flamengo
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Zagueiro se destacou no Mirassol no Brasileirão e passou a ser observado pelo Flamengo
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x