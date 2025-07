Após seis anos vinculado ao clube, zagueiro é vendido pelo Vitória

João Victor, ex-zagueiro do Vitória - Foto: Divulgação/ECV

Após seis anos vinculado ao Vitória entre idas e vindas, João Victor não pertence mais ao clube. O zagueiro de 27 anos foi negociado em definitivo com o Mirassol, adversário do Rubro-Negro na rodada 17 do Brasileirão, depois de atuar no time paulista por empréstimo desde 2024.

Segundo o Arena Rubro-Negra, existia uma cláusula de venda no contrato de João Victor que foi exercida pelo Mirassol. Em 60 jogos pela equipe do interior paulista, o zagueiro fez dois gols e deu duas assistências, sendo titular e peça importante.

Ainda de acordo com a reportagem, João Victor será revendido à uma equipe do exterior não divulgada. O Leão da Barra, por outro lado, fica com 20% do valor da negociação. Contratado em 2019 junto ao Santa Cruz, o defensor atuou em 93 partidas e fez três gols.

Vitória e Mirassol, inclusive, se enfrentam no próximo sábado, 26, às 18h30, no Estádio Campos Maia. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro