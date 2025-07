No BID! Romarinho é regularizado e já pode estrear pelo Vitória

Romarinho já pode estrear com a camisa rubro-negra - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O atacante Romarinho teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está oficialmente regularizado para vestir a camisa do Vitória no Brasileirão. A confirmação foi nesta terça-feira, 23, contudo ele não está relacionado para o jogo de logo mais diante do Sport, no Barradão.

A tendência é que o atacante fique à disposição apenas a partir do duelo contra o Mirassol, marcado para sábado, 26, às 18h30, fora de casa. No entanto, durante sua apresentação, o próprio Romarinho indicou que a estreia deve acontecer no dia 3 de agosto, contra o Palmeiras, no Barradão.

"Achei que entre 10 e 15 dias eu estaria apto a jogar. Estou trabalhando duro. Espero jogar contra o Palmeiras novamente, talvez. Vai depender do treinador", revelou o atacante.

Processo de recondicionamento

Recém-integrado ao elenco, Romarinho passa por um período de recondicionamento físico, após três meses de inatividade. A comissão técnica trabalha com cautela para que o jogador atinja o nível ideal antes de entrar em campo.

A expectativa é que ele atue como peça importante no sistema ofensivo de Fábio Carille, sobretudo na reta decisiva do primeiro turno da Série A. Aos 33 anos, Romarinho retorna ao futebol brasileiro após passagem pelo futebol do Oriente Médio.