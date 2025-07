Enquete: o Vitória consegue vencer o Sport e seguir longe do Z-4?

O Vitória venceu o Bragantino e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória venceu o Bragantino, saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão e voltou a respirar. Agora, o próximo desafio é se manter longe do Z-4 contra o Sport, que ocupa a última posição da tabela com apenas três pontos acumulados até aqui. Os dois times se enfrentam na casa rubro-negra, o Barradão, nesta quarta-feira, 23, às 21h30, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o Vitória, são 15 pontos e a 15ª posição da tabela conquistada até aqui, com uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos três jogos. Do lado do Sport, são um empate, quatro derrotas e uma visita da organizada ao CT pedindo por mudanças na postura do time e de alguns jogadores.