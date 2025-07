Vitória vai vencer o Sport? Saiba os palpites das IAs

O Vitória enfrenta o Sport no Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Vitória e Sport se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão, com o Leão da Barra finalmente fora da zona de rebaixamento e o Sport cada vez mais longe dessa realidade, ocupando a última posição da tabela com apenas três pontos até aqui. A bola rola no Barradão nesta quarta-feira, 23, às 21h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar Rubro-Negro, e por 2 a 1 no placar final. "O confronto deve ser acirrado, com o Leão da Barra marcando em dois momentos-chave, enquanto o Sport reage e desconta, mas sem conseguir buscar o empate", previu.

"O Vitória vem com confiança: na rodada anterior, acabou com jejum de oito partidas sem vitória e sete partidas sem marcar gols. Isso aumentou a moral da equipe. Já o Sport está em crise total: o time não vence há quatro meses, com três pontos conquistados e nenhum triunfo – ou seja, claramente sem fôlego para reagir na tabela", analisou.

"Jogar em casa, com torcida apoiando, ajuda o Vitória a impor ritmo e intensidade, especialmente nos momentos decisivos. O Vitória, embalado por uma rara melhora emocional e técnica, deve conseguir aproveitar bem as chances, especialmente com uma equipe mais motivada e confiante. Já o Sport deve seguir afundado, sem conseguir transformar esforço em resultado, mesmo com mudanças de treinadores", completou.

"A vitória daria alívio ao time baiano — manter a dupla vitória seria crucial para ganhar fôlego rumo à saída definitiva do rebaixamento. O Sport, por sua vez, segue precisando de mudanças urgentes, seja no técnico, no elenco ou na postura em campo", finalizou.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, o Leão da Barra deve vencer por 1 a 0: "O Vitória tem um histórico favorável contra o Sport, e pode aproveitar a vantagem de jogar em casa para controlar o jogo. O Sport está em má fase e ocupa a lanterna da tabela com apenas 3 pontos, o que pode pesar no confronto".

"O Vitória, por outro lado, vem de uma vitória sobre o Bragantino, e pode usar a confiança para buscar a vitória. Apesar disso, deve ser um jogo com poucos gols", terminou.