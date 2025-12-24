Presente de Natal? Vitória encaminha maior compra da história

Erick em disputa - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O planejamento do Vitória para a temporada de 2026 está a todo vapor. Na tarde desta quarta-feira, 24, o clube encaminhou a compra definitiva do atacante Erick, em uma transação que deve se tornar a maior da história do clube.

Erick em jogo pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O processo de renovação passou por momentos de turbulência e o atleta chegou a ser sondado pelo Coritiba, com uma proposta de R$ 5,5 milhões. Para garantir a permanência do jogador, o Vitória elevou o investimento para R$ 7 milhões. Vale lembrar que Erick chegou ao Leão sem custos, vindo do São Paulo, em 2024.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Erick é um dos seis atletas em fim de contrato que possuem o status de "prioridade de renovação", solicitada pela diretoria e, especialmente, pelo técnico Jair Ventura. Na temporada de 2025, vestindo a camisa rubro-negra, o atacante marcou três gols e deu cinco assistências em 38 partidas, tendo iniciado 27 delas como titular.