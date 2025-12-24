Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RENOVAÇÃO ENCAMINHADA

Presente de Natal? Vitória encaminha maior compra da história

O processo de renovação passou por momentos de turbulência e o atleta chegou a ser sondado pelo Coritiba

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

24/12/2025 - 17:15 h
Erick em disputa
Erick em disputa -

O planejamento do Vitória para a temporada de 2026 está a todo vapor. Na tarde desta quarta-feira, 24, o clube encaminhou a compra definitiva do atacante Erick, em uma transação que deve se tornar a maior da história do clube.

Erick em jogo pelo Vitória
Erick em jogo pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O processo de renovação passou por momentos de turbulência e o atleta chegou a ser sondado pelo Coritiba, com uma proposta de R$ 5,5 milhões. Para garantir a permanência do jogador, o Vitória elevou o investimento para R$ 7 milhões. Vale lembrar que Erick chegou ao Leão sem custos, vindo do São Paulo, em 2024.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Globo repudia ataque de presidente do Flamengo a jornalista
Bahia deve fazer intertemporada fora do Brasil durante a Copa do Mundo
"Nariguda da Globo": a polêmica declaração de Bap que chocou o país

Erick é um dos seis atletas em fim de contrato que possuem o status de "prioridade de renovação", solicitada pela diretoria e, especialmente, pelo técnico Jair Ventura. Na temporada de 2025, vestindo a camisa rubro-negra, o atacante marcou três gols e deu cinco assistências em 38 partidas, tendo iniciado 27 delas como titular.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Erick futebol brasileiro Jair Ventura planejamento 2026 renovação de contrato vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick em disputa
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Erick em disputa
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Erick em disputa
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Erick em disputa
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x