HOME > ESPORTES
ESPORTES

Campeão da Série B com Vitória busca repetir feito em clube nordestino

Ex-rubro-negro assume o novo desafio com a missão de conduzir a equipe ao acesso

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

25/12/2025 - 12:50 h
Vitória foi campeão da Série B do Brasileirão em 2023
Vitória foi campeão da Série B do Brasileirão em 2023 -

Velho conhecido pela torcida do Vitória, Ítalo Rodrigues foi anunciado neste sábado, 24, como executivo de futebol do Sport. O clube pernambucano será gerido pelo dirigente na busca pelo acesso à Série A do Brasileirão.

Ítalo estava no Criciúma e tinha contrato até o fim de 2026. Na temporada, o clube catarinense brigou pelo acesso até a última rodada da Série B e dependia apenas de si, mas perdeu fora de casa para o Cuiabá e acabou ultrapassado por Chapecoense e Remo.

"O Sport é um clube muito específico, com forte identidade de luta e resistência. O departamento de futebol irá trabalhar e funcionar sendo guiado por estes aspectos. Posso falar com propriedade da força que temos quando estamos unidos em prol do mesmo objetivo", disse o diretor de futebol.

Leia Também:

Vitória encaminha compra de pilar do time para 2026
Presente de Natal? Vitória encaminha maior compra da história
Técnico de campanha histórica do Vitória vai treinar clube da Jordânia

Passagem no Leão da Barra

Ítalo Rodrigues chegou ao Vitória em março de 2023 para comandar o departamento de futebol do Leão para a Série B — campanha que terminou não só com o acesso, mas também com histórico título nacional.

Em julho de 2024, contudo, o dirigente pediu demissão após uma sequência de fatos que pesaram negativamente, como a eliminação da primeira fase da Copa do Nordeste, briga contra o rebaixamento na Série A e queda na 3ª fase da Copa do Brasil.

"É um dia triste, de despedida, no qual venho anunciar a minha saída do Esporte Clube Vitória. A vida é feita de ciclos, graças a Deus até aqui me sustentou o senhor. Então, tomo a decisão de saída, primeiro, acredito no processo, na gestão, agradeço ao presidente Fábio [Mota], ao Djalma [Abreu, vice], a cada um que acreditou no meu trabalho, para que a gente pudesse chegar num momento turbulento, conquistar o acesso, ser campeão da Série B. Primeiro título nacional da história do clube, um privilégio ser meu segundo título nacional. Posteriormente o Campeonato Baiano", escreveu Ítalo em pronunciamento de despedida à época.

Além do ex-dirigente do Vitória, o Sport também se reforça com Brenno Lucena, como analista de desempenho, e Hudson Santos, ex-volante de São Paulo e Fluminense, para uma função mais administrativa.

x