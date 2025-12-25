Campeão da Série B com Vitória busca repetir feito em clube nordestino

Vitória foi campeão da Série B do Brasileirão em 2023 - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Velho conhecido pela torcida do Vitória, Ítalo Rodrigues foi anunciado neste sábado, 24, como executivo de futebol do Sport. O clube pernambucano será gerido pelo dirigente na busca pelo acesso à Série A do Brasileirão.

Ítalo estava no Criciúma e tinha contrato até o fim de 2026. Na temporada, o clube catarinense brigou pelo acesso até a última rodada da Série B e dependia apenas de si, mas perdeu fora de casa para o Cuiabá e acabou ultrapassado por Chapecoense e Remo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O Sport é um clube muito específico, com forte identidade de luta e resistência. O departamento de futebol irá trabalhar e funcionar sendo guiado por estes aspectos. Posso falar com propriedade da força que temos quando estamos unidos em prol do mesmo objetivo", disse o diretor de futebol.

Passagem no Leão da Barra

Ítalo Rodrigues chegou ao Vitória em março de 2023 para comandar o departamento de futebol do Leão para a Série B — campanha que terminou não só com o acesso, mas também com histórico título nacional.

Em julho de 2024, contudo, o dirigente pediu demissão após uma sequência de fatos que pesaram negativamente, como a eliminação da primeira fase da Copa do Nordeste, briga contra o rebaixamento na Série A e queda na 3ª fase da Copa do Brasil.

O Sport assinou com o executivo de futebol Ítalo Rodrigues, profissional de 40 anos que já está na Ilha e deu início ao trabalho no Clube! Seja bem-vindo!



Além de Ítalo, chegam para integrar o futebol Brenno Lucena como coordenador e Hudson como gerente: https://t.co/TPynIq3C1r pic.twitter.com/96HkOFNGN2 — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 24, 2025

"É um dia triste, de despedida, no qual venho anunciar a minha saída do Esporte Clube Vitória. A vida é feita de ciclos, graças a Deus até aqui me sustentou o senhor. Então, tomo a decisão de saída, primeiro, acredito no processo, na gestão, agradeço ao presidente Fábio [Mota], ao Djalma [Abreu, vice], a cada um que acreditou no meu trabalho, para que a gente pudesse chegar num momento turbulento, conquistar o acesso, ser campeão da Série B. Primeiro título nacional da história do clube, um privilégio ser meu segundo título nacional. Posteriormente o Campeonato Baiano", escreveu Ítalo em pronunciamento de despedida à época.

Além do ex-dirigente do Vitória, o Sport também se reforça com Brenno Lucena, como analista de desempenho, e Hudson Santos, ex-volante de São Paulo e Fluminense, para uma função mais administrativa.