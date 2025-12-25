Menu
MERCADO DA BOLA

Não fica! Lucas Halter deixa o Vitória e vai jogar na MLS

Zagueiro vai reforçar o Houston Dynamo

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

25/12/2025 - 18:56 h
Lucas Halter deixa o Vitória após temporada de destaque
Capitão e um dos principais pilares do Vitória em 2025, o zagueiro Lucas Halter não permanecerá no clube. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o defensor está a caminho do Houston Dynamo, da Major League Soccer (MLS), que ofereceu 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11,04 milhões) pelo jogador.

Emprestado ao rubro-negro pelo Botafogo, Halter tem contrato com o Vitória até o dia 31 de dezembro de 2025. Nos bastidores, a diretoria do Leão da Barra até chegou a um acordo com o clube carioca para exercer a cláusula de compra do zagueiro.

No entanto, não houve acerto com o jogador, que optou por aceitar a proposta do Houston Dynamo. O defensor já realizou exames médicos e está a caminho dos Estados Unidos. O Vitória alega ter direito a 10% do valor da negociação, referente à taxa de vitrine prevista no contrato de empréstimo.

Lucas Halter chegou ao Vitória nesta temporada e rapidamente se tornou peça fundamental da equipe, seja no comando de Carpini, Carille, Chagas e Ventura. Pelo Leão, disputou 48 partidas, marcou cinco gols, deu cinco assistências e foi um dos destaques da campanha de recuperação na reta final do Campeonato Brasileiro, que garantiu a permanência do clube na Série A.

x