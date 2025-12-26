Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OFICIAL!

Vitória anuncia contratação de volante como primeiro reforço para 2026

Meio-campista de 30 anos é o primeiro reforço do Leão para a próxima temporada

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/12/2025 - 11:10 h
Imagem ilustrativa da imagem Vitória anuncia contratação de volante como primeiro reforço para 2026
-

O presente de Natal chegou um pouco atrasado para a torcida do Vitória. Na manhã desta sexta-feira, 26, o Rubro-Negro anunciou a contratação do volante Caique Gonçalves, que estava no Juventude.

O jogador de 30 anos chega sem custos com contrato válido por dois anos, , até o fim de 2027, e é o primeiro reforço do clube para a temporada 2026. O volante vai ser treinado por Jair Ventura, com quem trabalhou no Juventude em 2024.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória anuncia contratação de volante como primeiro reforço para 2026
Não fica! Lucas Halter deixa o Vitória e vai jogar na MLS
Campeão brasileiro pelo Vitória vai jogar a Série C em 2026

Nascido em Guarulhos, Caíque começou a carreira na Portuguesa, onde somou diferentes passagens e entrou em campo 82 vezes com a camisa da Lusa.

Após deixar a Portuguesa, o volante ganhou rodagem no interior de São Paulo, defendendo equipes tradicionais como Ferroviária, Sertãozinho, Água Santa e Ituano, onde acumulou experiência e regularidade ao longo das temporadas.

Em 2023, Caíque deu um passo maior na carreira ao ser contratado pelo Ceará para a disputa da Série B do Brasileirão. Pelo clube cearense, participou de 40 jogos, marcou um gol e deu uma assistência — números inéditos na carreira — além de conquistar a Copa do Nordeste, apesar de o time não ter alcançado o acesso.

A chegada ao Juventude aconteceu em 2024, em caráter definitivo, marcando a estreia do jogador na Série A. Antes mesmo do Brasileirão, Caíque foi um dos destaques do clube no Campeonato Gaúcho, competição em que o time terminou com o vice-campeonato.

Titular ao longo de 2024, o volante disputou 34 partidas naquela temporada. Em 2025, manteve espaço no elenco e somou mais 28 jogos, mas acabou vivendo o rebaixamento para a Série B com o clube gaúcho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caíque Gonçalves ecvitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x