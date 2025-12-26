OFICIAL!
Vitória anuncia contratação de volante como primeiro reforço para 2026
Meio-campista de 30 anos é o primeiro reforço do Leão para a próxima temporada
Por Lucas Vilas Boas
O presente de Natal chegou um pouco atrasado para a torcida do Vitória. Na manhã desta sexta-feira, 26, o Rubro-Negro anunciou a contratação do volante Caique Gonçalves, que estava no Juventude.
O jogador de 30 anos chega sem custos com contrato válido por dois anos, , até o fim de 2027, e é o primeiro reforço do clube para a temporada 2026. O volante vai ser treinado por Jair Ventura, com quem trabalhou no Juventude em 2024.
CAIQUE É RUBRO-NEGRO! 🔴⚫🦁#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/VV6VsMz6ZC— EC Vitória (@ECVitoria) December 26, 2025
Nascido em Guarulhos, Caíque começou a carreira na Portuguesa, onde somou diferentes passagens e entrou em campo 82 vezes com a camisa da Lusa.
Após deixar a Portuguesa, o volante ganhou rodagem no interior de São Paulo, defendendo equipes tradicionais como Ferroviária, Sertãozinho, Água Santa e Ituano, onde acumulou experiência e regularidade ao longo das temporadas.
Em 2023, Caíque deu um passo maior na carreira ao ser contratado pelo Ceará para a disputa da Série B do Brasileirão. Pelo clube cearense, participou de 40 jogos, marcou um gol e deu uma assistência — números inéditos na carreira — além de conquistar a Copa do Nordeste, apesar de o time não ter alcançado o acesso.
A chegada ao Juventude aconteceu em 2024, em caráter definitivo, marcando a estreia do jogador na Série A. Antes mesmo do Brasileirão, Caíque foi um dos destaques do clube no Campeonato Gaúcho, competição em que o time terminou com o vice-campeonato.
Titular ao longo de 2024, o volante disputou 34 partidas naquela temporada. Em 2025, manteve espaço no elenco e somou mais 28 jogos, mas acabou vivendo o rebaixamento para a Série B com o clube gaúcho.
