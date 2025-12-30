Atacante do Bahia está entre as melhores contratações do Brasileirão

Iago Borduchi e Willian José - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Mais uma rodada de contratações está em curso, e os clubes começam a planejar a próxima temporada tendo em mente o que deu certo e errado na última. Para o Bahia, isso passa por uma das melhores contratações do clube em 2025, dentre os 14 reforços anunciados para a temporada extensa.

Equilibrando Libertadores, Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, o clube tricolor recebeu muitos novatos, com alguns deles se firmando rapidamente como peças importantes do time, a exemplo de Ronaldo, Santiago Ramos Mingo e Erick Pulga.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda assim, apenas um jogador do elenco tricolor conseguiu espaço entre as melhores contratações da Série A no ano. Segundo ranking elaborado pelo ge, o atacante Willian José foi o único representante do Bahia a figurar na lista das 15 principais contratações do futebol brasileiro em 2025.

Contratado no início da temporada sem custos, após rescindir contrato com o Spartak Moscou, o centroavante de 34 anos encerrou o ano como artilheiro do Esquadrão, com 20 gols marcados em 61 partidas disputadas, além de sete assistências distribuídas.

Apesar do desempenho individual, o atacante terminou apenas na 12ª colocação da votação popular do ranking, reflexo do peso maior dado a atletas de clubes que brigaram diretamente pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o caso de jogadores do Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, por exemplo.

Melhores contratações da Série A em 2025: