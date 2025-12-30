VEJA RANKING
Atacante do Bahia está entre as melhores contratações do Brasileirão
Dentre as 14 contratações do clube, apenas uma aparece entre as 15 melhores do futebol brasileiro
Por Marina Branco
Mais uma rodada de contratações está em curso, e os clubes começam a planejar a próxima temporada tendo em mente o que deu certo e errado na última. Para o Bahia, isso passa por uma das melhores contratações do clube em 2025, dentre os 14 reforços anunciados para a temporada extensa.
Equilibrando Libertadores, Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, o clube tricolor recebeu muitos novatos, com alguns deles se firmando rapidamente como peças importantes do time, a exemplo de Ronaldo, Santiago Ramos Mingo e Erick Pulga.
Ainda assim, apenas um jogador do elenco tricolor conseguiu espaço entre as melhores contratações da Série A no ano. Segundo ranking elaborado pelo ge, o atacante Willian José foi o único representante do Bahia a figurar na lista das 15 principais contratações do futebol brasileiro em 2025.
Contratado no início da temporada sem custos, após rescindir contrato com o Spartak Moscou, o centroavante de 34 anos encerrou o ano como artilheiro do Esquadrão, com 20 gols marcados em 61 partidas disputadas, além de sete assistências distribuídas.
Apesar do desempenho individual, o atacante terminou apenas na 12ª colocação da votação popular do ranking, reflexo do peso maior dado a atletas de clubes que brigaram diretamente pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o caso de jogadores do Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, por exemplo.
Melhores contratações da Série A em 2025:
- Jorginho (Flamengo): 3.899 votos (37,68%)
- Vitor Roque (Palmeiras): 1.202 votos (11,62%)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro): 1.078 votos (10,42%)
- Andrés Gómez (Vasco): 867 votos (8,28%)
- Reinaldo (Mirassol): 732 votos (7,08%)
- Carlos Vinícius (Grêmio): 550 votos (5,32%)
- Danilo (Flamengo): 516 votos (4,99%)
- Lucho Acosta (Fluminense): 374 votos (3,62%)
- Carrascal (Flamengo): 368 votos (3,56%)
- Montoro (Botafogo): 221 votos (2,14%)
- Andreas Pereira (Palmeiras): 189 votos (1,83%)
- Willian José (Bahia): 98 votos (0,95%)
- Christian (Cruzeiro): 93 votos (0,90%)
- Cuello (Atlético-MG): 86 votos (0,83%)
- Carbonero (Internacional): 70 votos (0,68%)
