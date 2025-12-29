ESPORTES
Bahia e Vitória sobem mais de 100 posições no ranking mundial de 2025
Levantamento da IFFHS é realizado todos os meses e lista todos os clubes do mundo
Por Lucas Vilas Boas
A temporada foi vantajosa para Bahia e Vitória no ranking dos melhores clubes do mundo em 2025 da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). Ambos os clubes subiram mais de 100 posições em relação ao levantamento realizado no ano passado.
Melhor clube nordestino e o único no top-100 do ranking, o Bahia deixou a 166ª colocação para assumir a posição 57, com 196 pontos. O levantamento leva em conta a pontuação desde o dia 1º de dezembro de 2024 até 30 de novembro de 2025.
O Vitória também viveu um ano de destaque, subindo da 237ª para a 124ª posição, com 138 pontos, ficando acima de grandes clubes como Boca Juniors (129ª), Olympique de Marseille (135ª) e Ajax (142ª).
Melhores clubes brasileiros de 2025, pela IFFHS
- 1º - Flamengo — 400 pontos
- 2º - Palmeiras — 378 pontos
- 3º - Fluminense — 314 pontos
- 4º - Botafogo — 264 pontos
- 5º - Atlético-MG — 216 pontos
- 6º - São Paulo — 201 pontos
- 7º - Cruzeiro — 201 pontos
- 8º - Bahia — 196 pontos
- 9º - Corinthians — 180 pontos
- 10º - Grêmio — 162 pontos
- 11º - Vasco da Gama — 159 pontos
- 12º - Internacional — 157 pontos
- 13º - Fortaleza — 143 pontos
- 14º - Mirassol — 138 pontos
- 15º - Vitória — 138 pontos
Atualizado todos os meses, o levantamento da IFFHS analisa a pontuação de cada clube com base no desempenho das competições internacionais e nacionais, e as define através de votações, que são conduzidas desde 1987 por jornalistas esportivos e especialistas em futebol.
