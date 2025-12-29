Bahia e Vitória sobem mais de 100 posições no ranking mundial de 2025

Bahia e Vitória subiram mais de 100 posições - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A temporada foi vantajosa para Bahia e Vitória no ranking dos melhores clubes do mundo em 2025 da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). Ambos os clubes subiram mais de 100 posições em relação ao levantamento realizado no ano passado.

Melhor clube nordestino e o único no top-100 do ranking, o Bahia deixou a 166ª colocação para assumir a posição 57, com 196 pontos. O levantamento leva em conta a pontuação desde o dia 1º de dezembro de 2024 até 30 de novembro de 2025.

O Vitória também viveu um ano de destaque, subindo da 237ª para a 124ª posição, com 138 pontos, ficando acima de grandes clubes como Boca Juniors (129ª), Olympique de Marseille (135ª) e Ajax (142ª).

Melhores clubes brasileiros de 2025, pela IFFHS

1º - Flamengo — 400 pontos

2º - Palmeiras — 378 pontos

3º - Fluminense — 314 pontos

4º - Botafogo — 264 pontos

5º - Atlético-MG — 216 pontos

6º - São Paulo — 201 pontos

7º - Cruzeiro — 201 pontos

8º - Bahia — 196 pontos

9º - Corinthians — 180 pontos

10º - Grêmio — 162 pontos

11º - Vasco da Gama — 159 pontos

12º - Internacional — 157 pontos

13º - Fortaleza — 143 pontos

14º - Mirassol — 138 pontos

15º - Vitória — 138 pontos

Atualizado todos os meses, o levantamento da IFFHS analisa a pontuação de cada clube com base no desempenho das competições internacionais e nacionais, e as define através de votações, que são conduzidas desde 1987 por jornalistas esportivos e especialistas em futebol.