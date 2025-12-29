Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Bahia e Vitória sobem mais de 100 posições no ranking mundial de 2025

Levantamento da IFFHS é realizado todos os meses e lista todos os clubes do mundo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/12/2025 - 18:04 h
Bahia e Vitória subiram mais de 100 posições
Bahia e Vitória subiram mais de 100 posições -

A temporada foi vantajosa para Bahia e Vitória no ranking dos melhores clubes do mundo em 2025 da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). Ambos os clubes subiram mais de 100 posições em relação ao levantamento realizado no ano passado.

Melhor clube nordestino e o único no top-100 do ranking, o Bahia deixou a 166ª colocação para assumir a posição 57, com 196 pontos. O levantamento leva em conta a pontuação desde o dia 1º de dezembro de 2024 até 30 de novembro de 2025.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Vitória também viveu um ano de destaque, subindo da 237ª para a 124ª posição, com 138 pontos, ficando acima de grandes clubes como Boca Juniors (129ª), Olympique de Marseille (135ª) e Ajax (142ª).

Leia Também:

Libertadores: rival do Bahia fecha com técnico campeão na Argentina
Bahia bate recorde e ultrapassa R$ 400 milhões de receita em 2025
Renato Kayzer ignora férias e volta a treinar com o Vitória para temporada 2026

Melhores clubes brasileiros de 2025, pela IFFHS

  • 1º - Flamengo — 400 pontos
  • 2º - Palmeiras — 378 pontos
  • 3º - Fluminense — 314 pontos
  • 4º - Botafogo — 264 pontos
  • 5º - Atlético-MG — 216 pontos
  • 6º - São Paulo — 201 pontos
  • 7º - Cruzeiro — 201 pontos
  • 8º - Bahia — 196 pontos
  • 9º - Corinthians — 180 pontos
  • 10º - Grêmio — 162 pontos
  • 11º - Vasco da Gama — 159 pontos
  • 12º - Internacional — 157 pontos
  • 13º - Fortaleza — 143 pontos
  • 14º - Mirassol — 138 pontos
  • 15º - Vitória — 138 pontos

Atualizado todos os meses, o levantamento da IFFHS analisa a pontuação de cada clube com base no desempenho das competições internacionais e nacionais, e as define através de votações, que são conduzidas desde 1987 por jornalistas esportivos e especialistas em futebol.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecbahia ecvitória IFFHS

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia e Vitória subiram mais de 100 posições
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Bahia e Vitória subiram mais de 100 posições
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Bahia e Vitória subiram mais de 100 posições
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Bahia e Vitória subiram mais de 100 posições
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x