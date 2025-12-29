Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Bahia bate recorde e ultrapassa R$ 400 milhões de receita em 2025

Tricolor garantiu seu recorde histórico de faturamento

Daniel Genonadio e Téo Mazzoni

Por Daniel Genonadio e Téo Mazzoni

29/12/2025 - 13:01 h
Bahia conquistou dois títulos em 2025
Bahia conquistou dois títulos em 2025 -

O recente momento de crescimento do Bahia desde de que teve a SAF adquirida pelo Grupo City não é mostrada apenas dentro de campo - com classificações seguidas para a Libertadores -, sendo também traduzida pelo crescimento contínuo das receitas, que em 2025 bateu recorde histórico.

Conforme anunciado pelo CEO do Bahia, Raul Aguirre, em entrevista à TV Bahêa, o Bahia ultrapassou em 2025 uma receita superior a R$ 400 milhões, a maior da história do clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O CEO apontou que o crescimento em relação a receita de 2024 (R$ 299 milhões) foi de 40% a 45%. Nesse cenário, a receita final de 2025 estaria entre R$ 418,6 milhões e R$ 433,5 milhões.

"Fechamos o ano de 2025 com uma receita que ultrapassa confortavelmente os R$ 400 milhões — número que também considera as negociações de jogadores. Trata-se de uma marca muito significativa para nós, com uma taxa de crescimento aproximada de 40% a 45% em relação ao ano anterior. Estamos com a missão de ampliar a receita e nos aproximarmos cada vez mais dos maiores clubes do Brasil", declarou Aguirre.

Leia Também:

Evolução sem pressa: os planos do Bahia para o 3º ano da gestão Grupo City
12 jogadores do Bahia entram em último ano de contrato em 2026
Ex-Bahia termina 2025 como terceiro maior goleador da América do Sul

Em julho, o Bahia já projetava um grande aumento na receita do ano e os 'resultados significativos', segundo Aguirre, é o que faz o clube almejar voos maiores nas competições.

"Quando se refere às receitas, que é o meu tema favorito, a gente tem mostrado resultados muitos significativos, já que elas tem crescido a um ritmo composto, mais ou menos, em 35%. No primeiro ano, de 2023 para 2024, crescemos 24% e nesse ano vamos crescer 50%, em receitas operacionais projetadas em mais ou menos R$ 360 milhões, se somar com toda a parte de comércio de atletas, vamos passar confortavelmente R$ 400 milhões, isso é o primeiro patamar que nos permite sonhar com outros voos", afirmou Aguirre há alguns meses.

O Bahia ainda não divulgou o balanço financeiro de 2025, com detalhamento das receitas. Chama a atenção para este ano as vendas milionárias de Lucho Rodriguez, Biel, Thaciano e Tiago Souza. No entanto, não necessariamente os valores completos dessas vendas compõem a receita total.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Futebol grupo city Raul Aguirre

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia conquistou dois títulos em 2025
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Bahia conquistou dois títulos em 2025
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Bahia conquistou dois títulos em 2025
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Bahia conquistou dois títulos em 2025
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x