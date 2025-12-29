Bahia bate recorde e ultrapassa R$ 400 milhões de receita em 2025

Bahia conquistou dois títulos em 2025 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O recente momento de crescimento do Bahia desde de que teve a SAF adquirida pelo Grupo City não é mostrada apenas dentro de campo - com classificações seguidas para a Libertadores -, sendo também traduzida pelo crescimento contínuo das receitas, que em 2025 bateu recorde histórico.

Conforme anunciado pelo CEO do Bahia, Raul Aguirre, em entrevista à TV Bahêa, o Bahia ultrapassou em 2025 uma receita superior a R$ 400 milhões, a maior da história do clube.

O CEO apontou que o crescimento em relação a receita de 2024 (R$ 299 milhões) foi de 40% a 45%. Nesse cenário, a receita final de 2025 estaria entre R$ 418,6 milhões e R$ 433,5 milhões.

"Fechamos o ano de 2025 com uma receita que ultrapassa confortavelmente os R$ 400 milhões — número que também considera as negociações de jogadores. Trata-se de uma marca muito significativa para nós, com uma taxa de crescimento aproximada de 40% a 45% em relação ao ano anterior. Estamos com a missão de ampliar a receita e nos aproximarmos cada vez mais dos maiores clubes do Brasil", declarou Aguirre.

Em julho, o Bahia já projetava um grande aumento na receita do ano e os 'resultados significativos', segundo Aguirre, é o que faz o clube almejar voos maiores nas competições.

"Quando se refere às receitas, que é o meu tema favorito, a gente tem mostrado resultados muitos significativos, já que elas tem crescido a um ritmo composto, mais ou menos, em 35%. No primeiro ano, de 2023 para 2024, crescemos 24% e nesse ano vamos crescer 50%, em receitas operacionais projetadas em mais ou menos R$ 360 milhões, se somar com toda a parte de comércio de atletas, vamos passar confortavelmente R$ 400 milhões, isso é o primeiro patamar que nos permite sonhar com outros voos", afirmou Aguirre há alguns meses.

O Bahia ainda não divulgou o balanço financeiro de 2025, com detalhamento das receitas. Chama a atenção para este ano as vendas milionárias de Lucho Rodriguez, Biel, Thaciano e Tiago Souza. No entanto, não necessariamente os valores completos dessas vendas compõem a receita total.