Evolução sem pressa: os planos do Bahia para o 3º ano da gestão Grupo City

Raul Aguirre, CEO do Esporte Clube Bahia SAF - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia SAF encerrou a temporada de 2025 com um balanço positivo e uma diretriz clara: evolução constante, mas sem pressa excessiva. Em entrevista à TV Bahêa, o CEO Raul Aguirre detalhou a visão estratégica que guiará o Esquadrão nos próximos anos, reforçando a importância de consolidar cada degrau da parceria com o Grupo City.

O Bahia tem apresentado uma evolução sólida ano após ano. No Campeonato Brasileiro, avançou da 8ª posição em 2024 para o 7º lugar em 2025, movimento acompanhado por outros resultados expressivos dentro de campo, como as conquistas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, além da classificação consecutiva para a Copa Libertadores.

Para Aguirre, esse progresso é fruto de um trabalho diário que não admite atalhos: "Trabalhamos todos os dias para continuar melhorando essa performance esportiva do clube, e eu tenho muita esperança de que vamos seguir evoluindo”, afirmou o gestor".

Com a aproximação de 2026 — ano em que o clube celebrará seu 95º aniversário — o projeto da SAF entra em seu terceiro ano. Embora alguns objetivos tenham sido alcançados de forma antecipada, a palavra de ordem na diretoria é equilíbrio. O desafio é manter o ritmo de crescimento sem comprometer a estrutura interna.

Precisamos fazer as coisas com cadência, com calma, estruturando o clube. Não podemos pular etapas Raul Aguirre - CEO do Bahia SAF

O gestor enfatizou que a gestão precisa ser minuciosa para que o sucesso esportivo seja sustentável a longo prazo.

“Tudo isso me leva a transmitir uma mensagem de otimismo e expectativa. Só não podemos tropeçar na própria velocidade. Temos que cuidar para que essa velocidade não seja menor do que a necessária, mas também para não acelerar demais e pular etapas, porque cada área, cada fase, precisa ser estruturada corretamente e com total dedicação, para que os resultados venham ao longo do tempo".

O que esperar de 2026?

Ainda que o projeto esteja tecnicamente em sua fase inicial, a mensagem deixada pela temporada de 2025 é de otimismo, crescimento e melhoria, segundo Aguirre. O Bahia entra no novo ano consolidando sua posição entre os protagonistas do futebol brasileiro, focado em uma estruturação profissional que suporte as ambições de sua imensa torcida.

