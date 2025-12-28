Rogério Ceni entra em rota para recorde histórico no Bahia

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A continuidade de Rogério Ceni no comando do Bahia projeta um novo capítulo relevante na história do clube a partir da temporada 2026. Com vínculo até o fim de 2027, o treinador entra no próximo ano com números que o colocam cada vez mais próximo dos principais nomes que já passaram pelo Tricolor.

Desde sua chegada ao clube, em setembro de 2023, Ceni acumulou uma sequência, cada vez mais incomum no futebol brasileiro, de partidas à frente do Esquadrão. Em pouco mais de dois anos, o técnico soma 160 jogos oficiais, com 82 vitórias, 32 empates e 46 derrotas, desempenho que garante um aproveitamento próximo dos 58%.

Essa sequência já o posiciona entre os treinadores mais longevos da história recente do Bahia. Atualmente, Ceni figura no grupo dos oito comandantes que mais vezes dirigiram o time profissional em partidas oficiais.

Sob seu comando, o Bahia evitou o rebaixamento à Série A, levantou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, além de disputar a Copa Libertadores em duas temporadas consecutivas, feito inédito na história.

O calendário de 2026 é um elemento determinante para a escalada do treinador nos registros históricos do clube. Mesmo contabilizando apenas o mínimo de jogos que o Tricolor disputará em 2026 — 51 partidas — Ceni ultrapassaria a marca de 210 partidas pelo Bahia, o suficiente para superar diversos técnicos que ocupam posições superiores no ranking.

Com esse número, nomes como Joel Santana, Carlos Froner, Dante Bianchi, Orlando Fantoni, Zezé Moreira e Pinguela ficariam para trás, abrindo espaço para que Rogério Ceni alcance a vice-liderança isolada entre os técnicos com mais jogos no comando do Tricolor.

Essa lista é liderada pelo Mestre Evaristo de Macedo, responsável por conduzir o Bahia ao bicampeonato brasileiro, com 385 partidas à frente da equipe.

Treinadores com mais partidas pelo Bahia