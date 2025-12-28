Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Rogério Ceni entra em rota para recorde histórico no Bahia

Técnico soma 160 jogos oficiais e deve avançar em lista histórica na história do Tricolor

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

28/12/2025 - 16:41 h
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia -

A continuidade de Rogério Ceni no comando do Bahia projeta um novo capítulo relevante na história do clube a partir da temporada 2026. Com vínculo até o fim de 2027, o treinador entra no próximo ano com números que o colocam cada vez mais próximo dos principais nomes que já passaram pelo Tricolor.

Desde sua chegada ao clube, em setembro de 2023, Ceni acumulou uma sequência, cada vez mais incomum no futebol brasileiro, de partidas à frente do Esquadrão. Em pouco mais de dois anos, o técnico soma 160 jogos oficiais, com 82 vitórias, 32 empates e 46 derrotas, desempenho que garante um aproveitamento próximo dos 58%.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Essa sequência já o posiciona entre os treinadores mais longevos da história recente do Bahia. Atualmente, Ceni figura no grupo dos oito comandantes que mais vezes dirigiram o time profissional em partidas oficiais.

Sob seu comando, o Bahia evitou o rebaixamento à Série A, levantou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, além de disputar a Copa Libertadores em duas temporadas consecutivas, feito inédito na história.

Leia Também:

Perto da Libertadores, ex-Bahia desabafa em despedida: "Privilégio"
Venda de Tiago a time da MLS quebra recorde histórico do Bahia; entenda
Botafogo aposta em ex-Bahia como substituto de Marlon Freitas

O calendário de 2026 é um elemento determinante para a escalada do treinador nos registros históricos do clube. Mesmo contabilizando apenas o mínimo de jogos que o Tricolor disputará em 2026 — 51 partidas — Ceni ultrapassaria a marca de 210 partidas pelo Bahia, o suficiente para superar diversos técnicos que ocupam posições superiores no ranking.

Com esse número, nomes como Joel Santana, Carlos Froner, Dante Bianchi, Orlando Fantoni, Zezé Moreira e Pinguela ficariam para trás, abrindo espaço para que Rogério Ceni alcance a vice-liderança isolada entre os técnicos com mais jogos no comando do Tricolor.

Essa lista é liderada pelo Mestre Evaristo de Macedo, responsável por conduzir o Bahia ao bicampeonato brasileiro, com 385 partidas à frente da equipe.

Treinadores com mais partidas pelo Bahia

  • Evaristo de Macedo: 385 jogos;
  • Pinguela: 208 jogos;
  • Zezé Moreira: 206 jogos;
  • Orlando Fantoni: 202 jogos;
  • Dante Bianchi: 190 jogos;
  • Carlos Froner: 169 jogos;
  • Joel Santana: 166 jogos;
  • Rogério Ceni: 160 jogos;
  • Geninho Bahienense: 145 jogos;
  • Paulo Amaral: 144 jogos;
  • Guto Ferreira: 139 jogos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecbahia Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x