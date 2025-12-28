Venda de Tiago a time da MLS quebra recorde histórico do Bahia; entenda

Bahia quebra recorde com venda de jovem da base à MLS - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A transferência do jovem atacante Tiago, formado nas categorias de base do Bahia, para o Orlando City, da MLS, entrou para os livros de recordes do clube. Negociado por cerca de 5 milhões de dólares — o equivalente a aproximadamente R$ 27,71 milhões —, além de um milhão de dólares (R$ 5,54 milhões) em bônus, o Pivete de Aço tornou-se a venda mais cara da história das divisões de base do Tricolor.

Para alcançar o posto, a negociação do atacante de 20 anos superou as vendas de Anderson Talisca, em 2014, e Bruno Paulista, em 2015. Na ocasião, os atletas foram negociados pelo Esquadrão por 4 milhões de euros (R$ 12,4 milhões na época) e 3,5 milhões de euros (R$ 13,26 milhões na época), respectivamente.

Top-3 maiores vendas da base do Bahia

Tiago (Orlando City – 2025): 5 milhões de dólares (R$ 27,71 milhões) em valor fixo, além de um milhão de dólares (R$ 5,54 milhões) em bônus.

Anderson Talisca (Benfica – 2014): 4 milhões de euros (R$ 12,4 milhões na época). O Bahia teve direito a 50% desse valor.

Bruno Paulista (Sporting – 2015): 3,5 milhões de euros (R$ 13,26 milhões na época). O Bahia recebeu 3 milhões de euros (R$ 11,4 milhões).

Tiago é a maior venda de um jogador da base do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Além de se tornar a venda mais cara da história da base, o acordo também representa a terceira maior negociação da história do Bahia, ficando atrás apenas das transferências de Biel e Lucho Rodríguez, que renderam R$ 48 milhões e R$ 139 milhões aos cofres do clube, respectivamente.

Destaque em 2025

Promovido de forma definitiva ao elenco profissional do Bahia nesta temporada, Tiago viveu um 2025 de protagonismo. Ao todo, o atacante somou 11 gols e três assistências em 43 partidas com a camisa tricolor neste ano.

O jovem foi um dos principais nomes da campanha do título da Copa do Nordeste, competição na qual marcou seis gols e terminou como artilheiro. Na final, diante do Confiança, Tiago balançou as redes três vezes no jogo de volta, sendo decisivo para a conquista.