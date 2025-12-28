ESPORTES
12 jogadores do Bahia entram em último ano de contrato em 2026
Tricolor terá que se movimentar para não perder jogadores importantes
Por Lucas Vilas Boas
Atento no mercado da bola para reforçar o elenco na próxima temporada, o Bahia também terá que se movimentar para não perder jogadores importantes do atual grupo. Entre os considerados titulares absolutos e outros fora dos planos para o futuro, 12 jogadores entram em 2026 como último ano de contrato.
Um deles é o camisa dez e capitão Everton Ribeiro, que possuía vínculo até o final deste ano e prolongou por mais uma temporada. Outros atletas titulares com contrato até dezembro de 2026 são Gilberto, Ademir e Willian José.
Ainda sem jogos oficiais com a camisa do Bahia, o goleiro João Paulo tem vínculo até junho de 2026. Contratado em agosto para reforçar um setor carente após a saída de Marcos Felipe para a Turquia, o arqueiro está emprestado junto ao Santos em acordo que prevê gatilhos para uma eventual compra ao fim da cessão.
Alguns jogadores que atuaram em 2025 emprestados a outros clubes também podem se despedir oficialmente do Tricolor no próximo ano. São eles Dênis Junior, Matheus Bahia, Vitor Hugo, Miquéias e Rafael Ratão.
Confira a lista completa disponibilizada pelo perfil ECBahiaNúmeros:
- João Paulo | até 06/2026;
- Dênis Junior | até 12/2026 (emprestado na Ferroviária-SP até 12/25);
- Gilberto | até 12/2026;
- Matheus Bahia | até 12/2026 (emprestado no Ceará até 12/25);
- Vitor Hugo | até até 12/2026 (emprestado no Atlético-MG até 12/25);
- Everton Ribeiro | até 12/2026;
- Rezende | até 12/2026;
- Vitinho | até 12/2026 (emprestado no Santa Cruz até até 12/2026);
- Miqueias | até 12/2026 (emprestado no América-MG até até 12/2025);
- Ademir | até 12/2026;
- Willian José | até 12/2026;
- Rafael Ratão | até 12/2026 (emprestado no Cerezo Osaka-JAP até até 12/2025).
