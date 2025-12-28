12 jogadores do Bahia entram em último ano de contrato em 2026

Jogadores em campo pelo Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Atento no mercado da bola para reforçar o elenco na próxima temporada, o Bahia também terá que se movimentar para não perder jogadores importantes do atual grupo. Entre os considerados titulares absolutos e outros fora dos planos para o futuro, 12 jogadores entram em 2026 como último ano de contrato.

Um deles é o camisa dez e capitão Everton Ribeiro, que possuía vínculo até o final deste ano e prolongou por mais uma temporada. Outros atletas titulares com contrato até dezembro de 2026 são Gilberto, Ademir e Willian José.

Ainda sem jogos oficiais com a camisa do Bahia, o goleiro João Paulo tem vínculo até junho de 2026. Contratado em agosto para reforçar um setor carente após a saída de Marcos Felipe para a Turquia, o arqueiro está emprestado junto ao Santos em acordo que prevê gatilhos para uma eventual compra ao fim da cessão.

Alguns jogadores que atuaram em 2025 emprestados a outros clubes também podem se despedir oficialmente do Tricolor no próximo ano. São eles Dênis Junior, Matheus Bahia, Vitor Hugo, Miquéias e Rafael Ratão.

Confira a lista completa disponibilizada pelo perfil ECBahiaNúmeros: