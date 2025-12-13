Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Everton Ribeiro pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O torcedor tricolor não precisa de despedir de seu capitão - o Bahia anunciou neste sábado, 13, a renovação do contrato do meia Everton Ribeiro, que seguirá vestindo a camisa tricolor até o fim da temporada de 2026.

Mesmo sem atingir o gatilho contratual que previa a renovação automática (atuar por ao menos 60 minutos em 60% das partidas da temporada), a continuidade do camisa 10 fazia parte do planejamento da diretoria do clube para o próximo ciclo.

O anúncio da renovação foi feito com um vídeo de torcedores tricolores se declarando para o capitão, afirmando que ele é o "maior jogador que já viram com a camisa do Bahia", um dos "melhores 10 do Brasil", e um "torcedor do Bahia".

Após a derrota para o Fluminense, no Maracanã, no último domingo, 7, o próprio jogador falou publicamente sobre o desejo de permanecer no clube e de dar sequência ao projeto iniciado em Salvador.

"Que a gente possa continuar aqui essa história que está sendo escrita, com alguns capítulos bonitos e algumas intercorrências pelo caminho, mas espero que a gente possa continuar fazendo esse clube crescer cada vez mais", afirmou Everton Ribeiro.

Aos 36 anos, o meia chegou ao Bahia em janeiro de 2024 e se consolidou rapidamente como referência dentro e fora de campo. Desde então, soma 122 partidas, com nove gols e 16 assistências pelo clube.

Com a camisa tricolor, Everton Ribeiro já conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste de 2025, além de ter participação direta nas duas classificações consecutivas do Bahia para a Copa Libertadores, reforçando seu peso no processo de reconstrução esportiva do clube.