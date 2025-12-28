Ex-Bahia termina 2025 como terceiro maior goleador da América do Sul

Estádio Nemesio Camacho El Campín, do Santa Fe, na Colômbia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A idade não é um impeditivo para Hugo Rodallega continuar brilhando no futebol. O colombiano fez a temporada mais artilheira da sua carreira aos 40 anos e terminou como o terceiro maior goleador de 2025 na América do Sul, ao lado dos craques Arrascaeta, do Flamengo, e Flaco López, do Palmeiras, com 25 gols marcados.

Apenas Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Pablo Vegetti, do Vasco, com 26 e 27 gols, respectivamente, balançaram as redes mais do que o centroavante ex-Bahia pelo Santa Fe, da Colômbia. A equipe garantiu classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores e vai contar com Rodallega no torneio, que tem contrato até o fim de 2026.

Maiores artilheiros da América do Sul em 2025

1º Pablo Vegetti (Vasco) - 27 gols;

2º Kaio Jorge (Cruzeiro) - 26 gols;

3º Hugo Rodallega (Santa Fe-COL), Arrascaeta (Flamengo), Flaco López, Palmeiras Damián Víllalba (I. Petrolero-BOL), Abel Hernández (Liverpool-URU) - 25 gols;

4º Marlyson (Figueirense), Alan Patrick (Internacional), Hulk (Atlético-MG), Nicolás López (Nacional);

5º Vitor Roque (Palmeiras), Germán Cano (Fluminense), Willian José (Bahia), Rayan (Vasco).

Rodallega em campo pelo Bahia | Foto: Divulgação

Rodallega desembarcou no Santa Fe em 2023, após encerrar sua passagem pelo Bahia, bateu um recorde atrás do outro na Colômbia. Ao longo de três temporadas, o centroavante soma 57 gols em 136 partidas pelo clube.

Pelo Tricolor, Rodallega atuou entre 2021 e 2022, período em que balançou as redes 19 vezes em 50 jogos e foi peça importante na campanha de acesso à Série A do Brasileirão.

Além da passagem pelo futebol brasileiro, o atacante também construiu carreira internacional, com atuações no futebol turco e na Inglaterra, onde chegou a disputar a Premier League pelo Fulham.