Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Ex-Bahia termina 2025 como terceiro maior goleador da América do Sul

Atacante colombiano segue se destacando na Colômbia com 40 anos de idade

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

28/12/2025 - 18:13 h
Estádio Nemesio Camacho El Campín, do Santa Fe, na Colômbia
Estádio Nemesio Camacho El Campín, do Santa Fe, na Colômbia -

A idade não é um impeditivo para Hugo Rodallega continuar brilhando no futebol. O colombiano fez a temporada mais artilheira da sua carreira aos 40 anos e terminou como o terceiro maior goleador de 2025 na América do Sul, ao lado dos craques Arrascaeta, do Flamengo, e Flaco López, do Palmeiras, com 25 gols marcados.

Apenas Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Pablo Vegetti, do Vasco, com 26 e 27 gols, respectivamente, balançaram as redes mais do que o centroavante ex-Bahia pelo Santa Fe, da Colômbia. A equipe garantiu classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores e vai contar com Rodallega no torneio, que tem contrato até o fim de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Maiores artilheiros da América do Sul em 2025

  • 1º Pablo Vegetti (Vasco) - 27 gols;
  • 2º Kaio Jorge (Cruzeiro) - 26 gols;
  • 3º Hugo Rodallega (Santa Fe-COL), Arrascaeta (Flamengo), Flaco López, Palmeiras Damián Víllalba (I. Petrolero-BOL), Abel Hernández (Liverpool-URU) - 25 gols;
  • 4º Marlyson (Figueirense), Alan Patrick (Internacional), Hulk (Atlético-MG), Nicolás López (Nacional);
  • 5º Vitor Roque (Palmeiras), Germán Cano (Fluminense), Willian José (Bahia), Rayan (Vasco).
Rodallega em campo pelo Bahia
Rodallega em campo pelo Bahia | Foto: Divulgação

Leia Também:

Rogério Ceni entra em rota para recorde histórico no Bahia
Perto da Libertadores, ex-Bahia desabafa em despedida: "Privilégio"
Venda de Tiago a time da MLS quebra recorde histórico do Bahia; entenda

Rodallega desembarcou no Santa Fe em 2023, após encerrar sua passagem pelo Bahia, bateu um recorde atrás do outro na Colômbia. Ao longo de três temporadas, o centroavante soma 57 gols em 136 partidas pelo clube.

Pelo Tricolor, Rodallega atuou entre 2021 e 2022, período em que balançou as redes 19 vezes em 50 jogos e foi peça importante na campanha de acesso à Série A do Brasileirão.

Além da passagem pelo futebol brasileiro, o atacante também construiu carreira internacional, com atuações no futebol turco e na Inglaterra, onde chegou a disputar a Premier League pelo Fulham.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecbahia hugo rodallega

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estádio Nemesio Camacho El Campín, do Santa Fe, na Colômbia
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Estádio Nemesio Camacho El Campín, do Santa Fe, na Colômbia
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Estádio Nemesio Camacho El Campín, do Santa Fe, na Colômbia
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Estádio Nemesio Camacho El Campín, do Santa Fe, na Colômbia
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x