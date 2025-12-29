Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Libertadores: rival do Bahia fecha com técnico campeão na Argentina

O'Higgins, do Chile, encara o Tricolor na segunda fase da competição continental

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/12/2025 - 16:54 h | Atualizada em 29/12/2025 - 17:06
Lucas Bovaglio, novo treinador do O'Higgins, do Chile
Lucas Bovaglio, novo treinador do O'Higgins, do Chile -

Adversário do Bahia na segunda fase preliminar da Copa Libertadores, o O'Higgins, do Chile, anunciou no último domingo, 28, o treinador Lucas Bovaglio para comandar a equipe em 2026.

O argentino chega após a saída de Francisco Meneghini, que deixou a equipe no fim de uma temporada que terminou com 57% de aproveitamento, terceira colocação no campeonato nacional e vaga na competição continental.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Aos 46 anos, Lucas Bovaglio estava no Palestino, da Argentina, antes de acertar com o time chileno, mas também soma passagens por Atlético Rafaela, Villa Dálmine, Derpotivo Morón, Instituto de Córdoba e Guarani, do Paraguai.

O novo comandante também conquistou o título da segunda divisão da Argentina pelo Atlético Rafaela em 2011, como jogador.

Leia Também:

Bahia bate recorde e ultrapassa R$ 400 milhões de receita em 2025
Evolução sem pressa: os planos do Bahia para o 3º ano da gestão Grupo City
12 jogadores do Bahia entram em último ano de contrato em 2026

Bahia e O'Higgins se enfrentam nos dias 18 e 25 de fevereiro, em jogos de ida e volta. O Tricolor primeiro viaja para a cidade de Rancagua, no Chile, e retorna à Salvador para decidir a vaga na terceira fase ao lado do seu torcedor.

Se passar do clube chileno, o Esquadrão de Aço enfrenta o vencedor do duelo entre Tolima x E1 (Deportivo Táchira-VEN x The Strongest-BOL). Avançando, o Bahia estará garantido na fase de grupos da Libertadores.

Chaveamento até a fase de grupos da Libertadores 2026
Chaveamento até a fase de grupos da Libertadores 2026 | Foto: Divulgação | Conmebol

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa Libertadores ecbahia Francisco Meneghini

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Bovaglio, novo treinador do O'Higgins, do Chile
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Lucas Bovaglio, novo treinador do O'Higgins, do Chile
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Lucas Bovaglio, novo treinador do O'Higgins, do Chile
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Lucas Bovaglio, novo treinador do O'Higgins, do Chile
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x