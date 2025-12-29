Libertadores: rival do Bahia fecha com técnico campeão na Argentina

Lucas Bovaglio, novo treinador do O'Higgins, do Chile - Foto: Divulgação | Palestino

Adversário do Bahia na segunda fase preliminar da Copa Libertadores, o O'Higgins, do Chile, anunciou no último domingo, 28, o treinador Lucas Bovaglio para comandar a equipe em 2026.

O argentino chega após a saída de Francisco Meneghini, que deixou a equipe no fim de uma temporada que terminou com 57% de aproveitamento, terceira colocação no campeonato nacional e vaga na competição continental.

Aos 46 anos, Lucas Bovaglio estava no Palestino, da Argentina, antes de acertar com o time chileno, mas também soma passagens por Atlético Rafaela, Villa Dálmine, Derpotivo Morón, Instituto de Córdoba e Guarani, do Paraguai.

O novo comandante também conquistou o título da segunda divisão da Argentina pelo Atlético Rafaela em 2011, como jogador.

Bahia e O'Higgins se enfrentam nos dias 18 e 25 de fevereiro, em jogos de ida e volta. O Tricolor primeiro viaja para a cidade de Rancagua, no Chile, e retorna à Salvador para decidir a vaga na terceira fase ao lado do seu torcedor.

Se passar do clube chileno, o Esquadrão de Aço enfrenta o vencedor do duelo entre Tolima x E1 (Deportivo Táchira-VEN x The Strongest-BOL). Avançando, o Bahia estará garantido na fase de grupos da Libertadores.