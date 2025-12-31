Corinthians anuncia atacante destaque do Bahia em 2025; saiba quem

Neo Química Arena - Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

Uma das principais peças da equipe feminina, Rhaizza não é mais jogadora do Bahia. A atacante de 27 anos defenderá o Corinthians em 2026, equipe que domina a categoria nacionalmente e é atual campeã do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

Destaque do Bahia na temporada 2025, Rhaizza foi anunciada oficialmente pelo Timão nesta terça-feira, 30, através das redes sociais. A equipe paulista não divulgou a duração do contrato

Com seis gols marcados em 20 jogos, a atleta ajudou as Mulheres de Aço na conquista do Campeonato Baiano, além das boas campanhas no Brasileirão Série A1 e Copa do Brasil. A equipe paulista não divulgou a duração do contrato dela.

Carreira de Rhaizza

Além do Bahia, Rhaizza acumula passagens por Vasco, Flamengo, Real Brasília, Beylerbeyi, da Turquia, KF Murlani e agora o Corinthians.