Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE SAÍDA!

Corinthians anuncia atacante destaque do Bahia em 2025; saiba quem

Atleta foi peça chave na equipe tricolor

João Grassi

Por João Grassi

31/12/2025 - 13:40 h
Neo Química Arena
Neo Química Arena -

Uma das principais peças da equipe feminina, Rhaizza não é mais jogadora do Bahia. A atacante de 27 anos defenderá o Corinthians em 2026, equipe que domina a categoria nacionalmente e é atual campeã do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

Destaque do Bahia na temporada 2025, Rhaizza foi anunciada oficialmente pelo Timão nesta terça-feira, 30, através das redes sociais. A equipe paulista não divulgou a duração do contrato

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com seis gols marcados em 20 jogos, a atleta ajudou as Mulheres de Aço na conquista do Campeonato Baiano, além das boas campanhas no Brasileirão Série A1 e Copa do Brasil. A equipe paulista não divulgou a duração do contrato dela.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Corinthians - Futebol Feminino (@corinthiansfutebolfeminino)

Leia Também:

Hegemonia: Bahia conquista hexacampeonato do Baianão diante do Vitória
Bahia garante vaga histórica nas semifinais da Copa do Brasil Feminina
Rhaizza dá show na Fonte Nova e Bahia vence Ferroviária no Brasileirão

Carreira de Rhaizza

Além do Bahia, Rhaizza acumula passagens por Vasco, Flamengo, Real Brasília, Beylerbeyi, da Turquia, KF Murlani e agora o Corinthians.

Rhaizza
Rhaizza | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corinthians EC Bahia mercado da bola Rhaizza

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Neo Química Arena
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Neo Química Arena
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Neo Química Arena
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Neo Química Arena
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x