DE SAÍDA!
Corinthians anuncia atacante destaque do Bahia em 2025; saiba quem
Atleta foi peça chave na equipe tricolor
Por João Grassi
Uma das principais peças da equipe feminina, Rhaizza não é mais jogadora do Bahia. A atacante de 27 anos defenderá o Corinthians em 2026, equipe que domina a categoria nacionalmente e é atual campeã do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.
Destaque do Bahia na temporada 2025, Rhaizza foi anunciada oficialmente pelo Timão nesta terça-feira, 30, através das redes sociais. A equipe paulista não divulgou a duração do contrato
Com seis gols marcados em 20 jogos, a atleta ajudou as Mulheres de Aço na conquista do Campeonato Baiano, além das boas campanhas no Brasileirão Série A1 e Copa do Brasil. A equipe paulista não divulgou a duração do contrato dela.
Leia Também:
Carreira de Rhaizza
Além do Bahia, Rhaizza acumula passagens por Vasco, Flamengo, Real Brasília, Beylerbeyi, da Turquia, KF Murlani e agora o Corinthians.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes