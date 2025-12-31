Substituto de Halter? Vitória avança em negociações com zagueiro

Riccieli com a camisa do Famalicão - Foto: Reprodução | Instagram

Em busca de um novo zagueiro após a saída de Lucas Halter, o Vitória segue se movimentando no mercado da bola. O Leão da Barra teria enviado proposta para contratar o zagueiro Riccieli Júnior, que pertence ao Famalicão, de Portugal.

De acordo com o repórter Felipe Silva, da ESPN, o Vitória já teria negociações avançadas com Riccieli, de 27 anos. A oferta pelo defensor seria de empréstimo com opção de compra.

Ainda segundo a publicação, o Mirassol chegou a demonstrar interesse no jogador. Além disso, o Shandong Taishan, da China, também fez proposta, mas o Vitória é quem estaria liderando a disputa.

Riccieli na última temporada

Riccieli Eduardo da Silva Júnior iniciou a temporada 2024/25 no Famalicão, onde disputou 10 jogos. Depois, foi cedido por empréstimo ao Qingdao West Coast, onde fez 31 partidas, dois gols e era capitão da equipe chinesa.