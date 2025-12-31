NOVO XERIFE?
Substituto de Halter? Vitória avança em negociações com zagueiro
Atleta de 27 anos atuou no futebol chinês em 2025
Por João Grassi
Em busca de um novo zagueiro após a saída de Lucas Halter, o Vitória segue se movimentando no mercado da bola. O Leão da Barra teria enviado proposta para contratar o zagueiro Riccieli Júnior, que pertence ao Famalicão, de Portugal.
De acordo com o repórter Felipe Silva, da ESPN, o Vitória já teria negociações avançadas com Riccieli, de 27 anos. A oferta pelo defensor seria de empréstimo com opção de compra.
Ainda segundo a publicação, o Mirassol chegou a demonstrar interesse no jogador. Além disso, o Shandong Taishan, da China, também fez proposta, mas o Vitória é quem estaria liderando a disputa.
Leia Também:
Riccieli na última temporada
Riccieli Eduardo da Silva Júnior iniciou a temporada 2024/25 no Famalicão, onde disputou 10 jogos. Depois, foi cedido por empréstimo ao Qingdao West Coast, onde fez 31 partidas, dois gols e era capitão da equipe chinesa.
➡️Para quem não conhece o Riccieli, achei no YouTube alguns lances dele na temporada atuando pelo Qingdao West Coast, da China. Disputou 29 jogos e marcou dois gols, sendo titular absoluto da equipe👇🏽— Felipe Silva (@felipee_sil) December 31, 2025
(Zagueiro tem negociação avançada para defender o Vitória em 2026⚠️) pic.twitter.com/F9NF5n8Q5q
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes