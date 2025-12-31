Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GANCHO

Atacante que treinou no Vitória recebe suspensão por doping

Jogador de 27 anos chegou a acertar com o Leão em 2024

João Grassi

Por João Grassi

31/12/2025 - 14:32 h
Léo Jabá no CT Manoel Pontes Tanajura em 2024
Léo Jabá no CT Manoel Pontes Tanajura em 2024 -

Léo Jabá, de 27 anos, foi suspenso do futebol pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). O jogador que quase defendeu o Vitória em 2024 testou positivo para duas substâncias no exame antidoping após o confronto entre São Bernardo e Corinthians, pelo Campeonato Paulista de 2025.

O atacante já estava suspenso preventivamente desde março e agora ficou definido que ele cumprirá quatro anos de punição até 16 de março de 2029, quando terá 30 anos. De acordo com o ge.globo, as substâncias encontradas no sangue dele foram a norandrosterna e noretiocolanolona, consideradas esteroides anabolizantes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do gancho determinado, Léo Jabá pode ainda apresentar recurso. Na ocasião da suspensão preventiva, o São Bernardo, clube que ele tem contrato até dezembro de 2026, e a defesa do jogador entraram com recurso com a contraprova do exame e apresentando documentos para evitar a punição.

Enquanto esteve suspenso preventivamente, o atacante chegou a jogar no Funkbol Clube da Kings League, uma liga que mistura futebol 7 e entretenimento, com regras que diferem dos regulamentos tradicionais.

Leia Também:

Desejado pelo Vitória, atacante fecha com clube da Série A
É do Leão! Vitória anuncia compra de Baralhas, que permanece no clube
Aprovado! Vitória terá maior orçamento da história em 2026

Léo Jabá no Vitória

Durante a segunda janela de transferências na temporada 2024, o Vitória se acertou com Léo Jabá enquanto ele se recuperava de uma lesão no tendão de Aquiles. O Leão apostava na sua recuperação e iria contratá-lo por empréstimo em agosto daquele ano.

No entanto, embora o atacante tenha treinado no CT Manoel Pontes Tanajura por cerca de um mês, o Vitória desistiu da contratação devido ao avanço da recuperação não ter sido o esperado. Ao fim da janela, o clube optou por nem sequer registrá-lo no Boletim Informativo Diário (BID).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

doping ec vitória Léo Jabá punição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Léo Jabá no CT Manoel Pontes Tanajura em 2024
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Léo Jabá no CT Manoel Pontes Tanajura em 2024
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Léo Jabá no CT Manoel Pontes Tanajura em 2024
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Léo Jabá no CT Manoel Pontes Tanajura em 2024
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x