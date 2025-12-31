Atacante que treinou no Vitória recebe suspensão por doping

Léo Jabá no CT Manoel Pontes Tanajura em 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Léo Jabá, de 27 anos, foi suspenso do futebol pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). O jogador que quase defendeu o Vitória em 2024 testou positivo para duas substâncias no exame antidoping após o confronto entre São Bernardo e Corinthians, pelo Campeonato Paulista de 2025.

O atacante já estava suspenso preventivamente desde março e agora ficou definido que ele cumprirá quatro anos de punição até 16 de março de 2029, quando terá 30 anos. De acordo com o ge.globo, as substâncias encontradas no sangue dele foram a norandrosterna e noretiocolanolona, consideradas esteroides anabolizantes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do gancho determinado, Léo Jabá pode ainda apresentar recurso. Na ocasião da suspensão preventiva, o São Bernardo, clube que ele tem contrato até dezembro de 2026, e a defesa do jogador entraram com recurso com a contraprova do exame e apresentando documentos para evitar a punição.

Enquanto esteve suspenso preventivamente, o atacante chegou a jogar no Funkbol Clube da Kings League, uma liga que mistura futebol 7 e entretenimento, com regras que diferem dos regulamentos tradicionais.

Léo Jabá no Vitória

Durante a segunda janela de transferências na temporada 2024, o Vitória se acertou com Léo Jabá enquanto ele se recuperava de uma lesão no tendão de Aquiles. O Leão apostava na sua recuperação e iria contratá-lo por empréstimo em agosto daquele ano.

No entanto, embora o atacante tenha treinado no CT Manoel Pontes Tanajura por cerca de um mês, o Vitória desistiu da contratação devido ao avanço da recuperação não ter sido o esperado. Ao fim da janela, o clube optou por nem sequer registrá-lo no Boletim Informativo Diário (BID).