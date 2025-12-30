Menu
DESFECHO

Desejado pelo Vitória, atacante fecha com clube da Série A

Jogador de 29 anos foi alvo de alguns clubes no mercado

João Grassi

Por João Grassi

30/12/2025 - 16:50 h
Breno Lopes está próximo de ser vendido pelo Fortaleza
Breno Lopes está próximo de ser vendido pelo Fortaleza

Jogador que foi desejado pelo Vitória, Breno Lopes foi alvo de outras equipes e agora encaminha um destino para seguir atuando no Brasileirão Série A. O atacante do Fortaleza está próximo de ser o novo reforço do Coritiba.

De acordo com o ge.globo, o Fortaleza acertou a venda do atleta de 29 anos por R$ 15 milhões. Desse valor, o time cearense fica com 50%, enquanto o restante vai para o Palmeiras. O Coxa adquiriu 100% dos direitos econômicos.

Apesar do interesse confirmado pelo presidente Fábio Mota, o Vitória não chegou a abrir negociações com Breno Lopes, que esteve por detalhes de fechar com um clube da China antes do Coritiba entrar na disputa.

Leia Também:

Vitória entra em "queda de braço" com o Coritiba por Erick; entenda
Coritiba tenta atravessar o Vitória para contratar Erick; saiba mais
Ex-Vitória é anunciado pelo Coritiba para 2026

Vitória x Coritiba

Neste período de mercado da bola agitado, Vitória e Coritiba chegaram a disputar a contratação do atacante Erick, que atuou em 2025 no Leão da Barra por empréstimo do São Paulo.

Diferente do caso Breno Lopes, os dois clubes enviaram propostas para o São Paulo na intenção de fecharem a contratação de Erick. O Vitória levou a melhor e, inclusive, já anunciou a compra definitiva do atacante.

