Desejado pelo Vitória, atacante fecha com clube da Série A
Jogador de 29 anos foi alvo de alguns clubes no mercado
Por João Grassi
Jogador que foi desejado pelo Vitória, Breno Lopes foi alvo de outras equipes e agora encaminha um destino para seguir atuando no Brasileirão Série A. O atacante do Fortaleza está próximo de ser o novo reforço do Coritiba.
De acordo com o ge.globo, o Fortaleza acertou a venda do atleta de 29 anos por R$ 15 milhões. Desse valor, o time cearense fica com 50%, enquanto o restante vai para o Palmeiras. O Coxa adquiriu 100% dos direitos econômicos.
Apesar do interesse confirmado pelo presidente Fábio Mota, o Vitória não chegou a abrir negociações com Breno Lopes, que esteve por detalhes de fechar com um clube da China antes do Coritiba entrar na disputa.
Vitória x Coritiba
Neste período de mercado da bola agitado, Vitória e Coritiba chegaram a disputar a contratação do atacante Erick, que atuou em 2025 no Leão da Barra por empréstimo do São Paulo.
Diferente do caso Breno Lopes, os dois clubes enviaram propostas para o São Paulo na intenção de fecharem a contratação de Erick. O Vitória levou a melhor e, inclusive, já anunciou a compra definitiva do atacante.
