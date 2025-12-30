Desejado pelo Vitória, atacante fecha com clube da Série A

Breno Lopes está próximo de ser vendido pelo Fortaleza - Foto: Mateus Lotif | Fortaleza

Jogador que foi desejado pelo Vitória, Breno Lopes foi alvo de outras equipes e agora encaminha um destino para seguir atuando no Brasileirão Série A. O atacante do Fortaleza está próximo de ser o novo reforço do Coritiba.

De acordo com o ge.globo, o Fortaleza acertou a venda do atleta de 29 anos por R$ 15 milhões. Desse valor, o time cearense fica com 50%, enquanto o restante vai para o Palmeiras. O Coxa adquiriu 100% dos direitos econômicos.

Apesar do interesse confirmado pelo presidente Fábio Mota, o Vitória não chegou a abrir negociações com Breno Lopes, que esteve por detalhes de fechar com um clube da China antes do Coritiba entrar na disputa.

Vitória x Coritiba

Neste período de mercado da bola agitado, Vitória e Coritiba chegaram a disputar a contratação do atacante Erick, que atuou em 2025 no Leão da Barra por empréstimo do São Paulo.

Diferente do caso Breno Lopes, os dois clubes enviaram propostas para o São Paulo na intenção de fecharem a contratação de Erick. O Vitória levou a melhor e, inclusive, já anunciou a compra definitiva do atacante.