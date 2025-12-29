Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ANUNCIOU!

Oficial! Vitória anuncia contratação do atacante Erick em definitivo

Atacante de beirada foi oficializado no Leão da Barra nesta segunda-feira, 29

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

29/12/2025 - 14:17 h
Erick em campo pelo Vitória
Erick em campo pelo Vitória -

No apagar das luzes do ano de 2025, o Vitória anunciou a compra do atacante de beirada Erick. O anuncio foi feito nesta segunda-feira, 29, pelas redes sociais do clube rubro-negro.

O Vitória anunciou a compra em definitivo do atacante, com um contrato que vale para três temporadas. O jogador que era do São Paulo e estava emprestado para a equipe do Leão da Barra no ano de 2025, ganhou espaço e consequentemente a titularidade absoluta dentro do time.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para contratar Erick, o Vitória precisou pagar R$ 7 milhões ao São Paulo e superar a concorrência do Coritiba. O número faz do atacante a maior compra da história do clube.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

O jogador era um dos seis atletas em fim de contrato e que tinha a prioridade máxima para renovação dentro do clube, sendo solicitado tanto pela diretoria quanto pelo técnico Jair Ventura.

Leia Também:

Bahia bate recorde e ultrapassa R$ 400 milhões de receita em 2025
Evolução sem pressa: os planos do Bahia para o 3º ano da gestão Grupo City
Cristiano Ronaldo mantém meta dos 1.000 gols e diz estar motivado

O atacante que teve um 2025 de destaque pelo Vitória, em 38 partidas disputadas com a camisa rubro-negra, marcou 3 gols e distribuiu 5 assistências, sendo importante na reta final do campeonato brasileiro, onde o Vitória garantiu a sua permanência na elite do nacional para 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Erick Futebol São Paulo vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick em campo pelo Vitória
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Erick em campo pelo Vitória
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Erick em campo pelo Vitória
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Erick em campo pelo Vitória
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x