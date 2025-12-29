Oficial! Vitória anuncia contratação do atacante Erick em definitivo

Erick em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

No apagar das luzes do ano de 2025, o Vitória anunciou a compra do atacante de beirada Erick. O anuncio foi feito nesta segunda-feira, 29, pelas redes sociais do clube rubro-negro.

O Vitória anunciou a compra em definitivo do atacante, com um contrato que vale para três temporadas. O jogador que era do São Paulo e estava emprestado para a equipe do Leão da Barra no ano de 2025, ganhou espaço e consequentemente a titularidade absoluta dentro do time.

Para contratar Erick, o Vitória precisou pagar R$ 7 milhões ao São Paulo e superar a concorrência do Coritiba. O número faz do atacante a maior compra da história do clube.

O jogador era um dos seis atletas em fim de contrato e que tinha a prioridade máxima para renovação dentro do clube, sendo solicitado tanto pela diretoria quanto pelo técnico Jair Ventura.

O atacante que teve um 2025 de destaque pelo Vitória, em 38 partidas disputadas com a camisa rubro-negra, marcou 3 gols e distribuiu 5 assistências, sendo importante na reta final do campeonato brasileiro, onde o Vitória garantiu a sua permanência na elite do nacional para 2026.