FUTEBOL INTERNACIONAL
Cristiano Ronaldo mantém meta dos 1.000 gols e diz estar motivado
Astro português chega a 956 gols, é eleito o melhor do Oriente Médio e afirma que seguirá jogando por mais anos
Por Redação
Mesmo aos 40 anos, Cristiano Ronaldo segue movido por metas ambiciosas e pela mesma paixão que o consagrou no futebol mundial. Eleito o Melhor Jogador do Oriente Médio no Globe Soccer Awards, realizado em Dubai no domingo, o atacante português reafirmou o desejo de continuar em atividade e deixou claro que o objetivo dos 1.000 gols na carreira segue vivo.
Atualmente defendendo o Al-Nassr, da Arábia Saudita, Ronaldo alcançou a marca de 956 gols após balançar as redes duas vezes na vitória de sábado. O feito reforça a possibilidade de atingir o número histórico, especialmente porque o jogador admite que ainda pretende atuar por mais algum tempo. “É difícil continuar jogando, mas estou motivado”, disse ele após receber o prêmio pelo segundo ano consecutivo.
Leia Também:
Durante a premiação, o camisa 7 destacou que a motivação vai além de local ou liga em que esteja atuando. “Minha paixão é grande e quero continuar. Não importa onde eu jogue, se no Oriente Médio ou na Europa. Eu sempre gosto de jogar futebol e quero continuar.”
Além da marca individual, Cristiano Ronaldo também ressaltou a busca por conquistas coletivas ao longo desse período final da carreira. “Vocês sabem qual é o meu objetivo. Quero ganhar troféus e quero chegar àquele número (1.000 gols) que todos vocês conhecem. Com certeza chegarei a esse número, se não houver lesões”, completou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes