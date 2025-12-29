Cristiano Ronaldo mantém meta dos 1.000 gols e diz estar motivado

Cristiano Ronaldo acredita nos 1.000 gols e segue motivado aos 40 anos - Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

Mesmo aos 40 anos, Cristiano Ronaldo segue movido por metas ambiciosas e pela mesma paixão que o consagrou no futebol mundial. Eleito o Melhor Jogador do Oriente Médio no Globe Soccer Awards, realizado em Dubai no domingo, o atacante português reafirmou o desejo de continuar em atividade e deixou claro que o objetivo dos 1.000 gols na carreira segue vivo.

Atualmente defendendo o Al-Nassr, da Arábia Saudita, Ronaldo alcançou a marca de 956 gols após balançar as redes duas vezes na vitória de sábado. O feito reforça a possibilidade de atingir o número histórico, especialmente porque o jogador admite que ainda pretende atuar por mais algum tempo. “É difícil continuar jogando, mas estou motivado”, disse ele após receber o prêmio pelo segundo ano consecutivo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a premiação, o camisa 7 destacou que a motivação vai além de local ou liga em que esteja atuando. “Minha paixão é grande e quero continuar. ⁠Não importa onde eu jogue, se no Oriente ‌Médio ou na Europa. Eu sempre gosto de jogar futebol e quero continuar.”

Além da marca individual, Cristiano Ronaldo também ressaltou a busca por conquistas coletivas ao longo desse período final da carreira. “Vocês sabem qual é ‍o meu ⁠objetivo. Quero ganhar troféus e quero chegar àquele número (1.000 gols) que todos vocês conhecem. Com certeza chegarei a esse número, se não houver lesões”, completou.