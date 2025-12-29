Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL INTERNACIONAL

Cristiano Ronaldo mantém meta dos 1.000 gols e diz estar motivado

Astro português chega a 956 gols, é eleito o melhor do Oriente Médio e afirma que seguirá jogando por mais anos

Redação

Por Redação

29/12/2025 - 10:31 h | Atualizada em 29/12/2025 - 11:13
Cristiano Ronaldo acredita nos 1.000 gols e segue motivado aos 40 anos
Cristiano Ronaldo acredita nos 1.000 gols e segue motivado aos 40 anos -

Mesmo aos 40 anos, Cristiano Ronaldo segue movido por metas ambiciosas e pela mesma paixão que o consagrou no futebol mundial. Eleito o Melhor Jogador do Oriente Médio no Globe Soccer Awards, realizado em Dubai no domingo, o atacante português reafirmou o desejo de continuar em atividade e deixou claro que o objetivo dos 1.000 gols na carreira segue vivo.

Atualmente defendendo o Al-Nassr, da Arábia Saudita, Ronaldo alcançou a marca de 956 gols após balançar as redes duas vezes na vitória de sábado. O feito reforça a possibilidade de atingir o número histórico, especialmente porque o jogador admite que ainda pretende atuar por mais algum tempo. “É difícil continuar jogando, mas estou motivado”, disse ele após receber o prêmio pelo segundo ano consecutivo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Record supera Globo e SBT e garante campeonato tradicional em 2026
Flamengo anuncia renovação com Filipe Luís até o fim de 2027
Cruzeiro pede R$ 326 milhões por Kaio Jorge após interesse do Flamengo

Durante a premiação, o camisa 7 destacou que a motivação vai além de local ou liga em que esteja atuando. “Minha paixão é grande e quero continuar. ⁠Não importa onde eu jogue, se no Oriente ‌Médio ou na Europa. Eu sempre gosto de jogar futebol e quero continuar.”

Além da marca individual, Cristiano Ronaldo também ressaltou a busca por conquistas coletivas ao longo desse período final da carreira. “Vocês sabem qual é ‍o meu ⁠objetivo. Quero ganhar troféus e quero chegar àquele número (1.000 gols) que todos vocês conhecem. Com certeza chegarei a esse número, se não houver lesões”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

1000 gols Al-Nassr cr7 cristiano ronaldo Futebol internacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cristiano Ronaldo acredita nos 1.000 gols e segue motivado aos 40 anos
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Cristiano Ronaldo acredita nos 1.000 gols e segue motivado aos 40 anos
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Cristiano Ronaldo acredita nos 1.000 gols e segue motivado aos 40 anos
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Cristiano Ronaldo acredita nos 1.000 gols e segue motivado aos 40 anos
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x