TELEVISÃO
TELEVISÃO

Record supera Globo e SBT e garante campeonato tradicional em 2026

Emissora transmitirá torneio, que reúne 128 times

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

29/12/2025 - 9:54 h
Imagem ilustrativa da imagem Record supera Globo e SBT e garante campeonato tradicional em 2026
-

A Record garantiu os direitos de transmissão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular "Copinha", superando a concorrência de emissoras como Globo e SBT.

A partir do dia 2 de janeiro de 2026, o público poderá acompanhar as principais emoções do torneio pela TV aberta, além das plataformas digitais R7 e RecordPlus.

A Copinha de 2026 contará com 128 equipes vindas de todos os cantos do país, servindo como o primeiro grande teste para jovens talentos que sonham com o estrelato profissional.

Celeiro de craques

O torneio é conhecido por revelar nomes que marcaram a história do futebol mundial, como o ex-lateral Marcelo e o zagueiro Thiago Silva, ambos formados em Xerém.

Para esta edição, o Fluminense, que soma cinco títulos, empatado com São Paulo e Internacional, entra forte na disputa com promessas como o atacante Wesley Natã, de 17 anos, e o experiente volante Fabinho.

No entanto, o topo do ranking de conquistas ainda pertence ao Corinthians, que busca ampliar sua hegemonia de 11 títulos.

Outro destaque é o Botafogo, que tenta uma conquista inédita contando com reforços de peso, como o atacante panamenho Kadir, que já tem experiência na equipe profissional.

O desfecho da competição já tem data e local marcados: o dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo, no icônico Estádio do Pacaembu.

