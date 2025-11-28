TELEVISÃO
Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja
Jornalista foi ameaçada e teve uma arma apontada para ela
Por Victoria Isabel
A repórter Fabíola Corrêa foi vítima de assalto a mão armada, no bairro Capão Redondo, zona sul de São Paulo, enquanto esperava para entrar ao vivo no programa Alô, Você, do SBT, nesta quinta-feira, 27. O criminoso não se intimidou com a câmera e o microfone da profissional e levou no celular dela exigindo a senha.
De acordo com a emissora de Silvio Santos, o cinegrafista ainda tentou filmar o rosto do homem, que chegou em uma moto e com uma mochila de entregador, mas teve que recuar após ser ameaçado.
Na imagem, é possível ver que o suspeito a todo tempo ameaçava Fabíola e exigia a senha com a arma em punho.
Confira o vídeo:
Apesar do susto, a jornalista publicou um story afirmando que estava bem. "Recuperei meu chip. Estou fragilizada, mas bem. Obrigada pelas mensagens de carinho".
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes