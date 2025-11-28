Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Apesar do susto, jornalista passa bem - Foto: Reprodução/Instagram @reporterfabiolacorrea

A repórter Fabíola Corrêa foi vítima de assalto a mão armada, no bairro Capão Redondo, zona sul de São Paulo, enquanto esperava para entrar ao vivo no programa Alô, Você, do SBT, nesta quinta-feira, 27. O criminoso não se intimidou com a câmera e o microfone da profissional e levou no celular dela exigindo a senha.

De acordo com a emissora de Silvio Santos, o cinegrafista ainda tentou filmar o rosto do homem, que chegou em uma moto e com uma mochila de entregador, mas teve que recuar após ser ameaçado.

Na imagem, é possível ver que o suspeito a todo tempo ameaçava Fabíola e exigia a senha com a arma em punho.



Confira o vídeo:

Apesar do susto, a jornalista publicou um story afirmando que estava bem. "Recuperei meu chip. Estou fragilizada, mas bem. Obrigada pelas mensagens de carinho".