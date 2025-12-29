Menu
HOME > ESPORTES
PLANEJAMENTO

Flamengo anuncia renovação com Filipe Luís até o fim de 2027

Após longa negociação, Flamengo acerta novo vículo com o treinador

Redação

Por Redação

29/12/2025 - 9:11 h
Treinador renovou contrato até o fim de 2027
Treinador renovou contrato até o fim de 2027

O Flamengo confirmou, a poucos dias do fim do prazo, a renovação do contrato de Filipe Luís e de sua comissão técnica. Após uma negociação prolongada, as partes chegaram a um acordo para a permanência do treinador por mais dois anos, com vínculo válido até o fim de 2027 e reajuste salarial.

A história NÃO vai parar de ser escrita. Ele fica até 2027!
escreveu o Flamengo - nas redes sociais

A definição encerra uma novela que se arrastava desde o primeiro semestre e destrava, de forma definitiva, o planejamento do clube para a temporada de 2026. Embora Filipe Luís já participasse das decisões internas, o desgaste causado pela demora no acerto gerou cautela na diretoria, que chegou a frear movimentações no elenco diante da possibilidade de mudança no comando técnico.

Durante o período de indefinição, o Flamengo chegou a mapear alternativas no mercado e trabalhou com nomes como Leonardo Jardim, Artur Jorge e Thiago Motta. Ainda assim, a prioridade sempre foi manter Filipe Luís à frente do projeto esportivo, o que levou o clube a insistir nas conversas e “esticar a corda” até alcançar um denominador comum.

— O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo Bap — declarou José Boto, diretor executivo de futebol do clube.

A principal dificuldade nas tratativas esteve na parte financeira. Filipe Luís recebia o mesmo salário desde que assumiu o comando do Flamengo, em outubro de 2024, após a saída de Tite, valor que era o mais baixo entre os técnicos da Série A. O novo contrato prevê um aumento considerável, além de ajustes em cláusulas como bonificações e multa rescisória, pontos que precisaram ser flexibilizados pelo clube.

Valorizado pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, além da boa campanha na Copa Intercontinental, o treinador ganhou ainda mais força internamente. A continuidade do trabalho já era vista como estratégica, especialmente pela participação ativa de Filipe Luís na montagem do elenco e no planejamento para 2026.

Apesar do desejo declarado de trabalhar no futebol europeu no futuro, o técnico avaliou que este não é o momento ideal para uma mudança. Além da janela menos aquecida, por conta do andamento da temporada no Velho Continente, Filipe Luís ainda não possui as licenças exigidas pela Uefa para atuar na Europa, fator que pesou nas negociações sobre a multa contratual.

Atualmente, o treinador passa férias no exterior. O elenco profissional do Flamengo tem reapresentação prevista para a segunda quinzena de janeiro, quando inicia a preparação para o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Supercopa do Brasil. O primeiro título da temporada será disputado no dia 24 de janeiro, contra o Corinthians.

Tags:

Filipe Luís flamengo mercado da bola renovação de contrato Técnico do Flamengo

