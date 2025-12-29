CENA PREOCUPANTE
Goleiro cai desacordado, recebe atendimento e segue no jogo
Episódio aconteceu em partida entre Sudão e Guiné Equatorial na Copa Africana de Nações
Por Redação
O Sudão conquistou, neste domingo, 28, sua primeira vitória na Copa Africana de Nações ao vencer a Guiné Equatorial, em partida válida pelo Grupo E. O triunfo, no entanto, foi marcado por um grande susto envolvendo o goleiro Monged Elneel ainda no primeiro tempo.
Aos 37 minutos da etapa inicial, quando a seleção sudanesa se encontrava majoritariamente no campo de ataque, Elneel desmaiou repentinamente e caiu de rosto no gramado, causando apreensão entre jogadores e torcedores presentes no estádio.
Sudan goalkeeper Monged Alneel from collapse to a hero .#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/5bfdUSiZtK— Muzamil (@MuzaNasr) December 28, 2025
Rapidamente, o departamento médico do Sudão entrou em campo para prestar atendimento. Após alguns minutos de cuidados, o goleiro recuperou a consciência e passou por avaliação clínica à beira do gramado.
Leia Também:
Liberado pela equipe médica, Monged Elneel retornou à partida e seguiu atuando normalmente, sendo peça importante na vitória sudanesa. O único gol do confronto saiu no segundo tempo e foi marcado contra pelo zagueiro Saul Coco, da Guiné Equatorial.
Com o resultado, o Sudão chegou aos três pontos e assumiu a terceira colocação do Grupo E, empatado em pontuação com Burkina Faso e a três pontos da líder Argélia. Já a Guiné Equatorial segue sem pontuar na competição e ocupa a última posição da chave.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes