Goleiro cai desacordado, recebe atendimento e segue no jogo

Goleiro desmaia em jogo da Copa Africana e retorna após atendimento - Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

O Sudão conquistou, neste domingo, 28, sua primeira vitória na Copa Africana de Nações ao vencer a Guiné Equatorial, em partida válida pelo Grupo E. O triunfo, no entanto, foi marcado por um grande susto envolvendo o goleiro Monged Elneel ainda no primeiro tempo.

Aos 37 minutos da etapa inicial, quando a seleção sudanesa se encontrava majoritariamente no campo de ataque, Elneel desmaiou repentinamente e caiu de rosto no gramado, causando apreensão entre jogadores e torcedores presentes no estádio.

Sudan goalkeeper Monged Alneel from collapse to a hero .#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/5bfdUSiZtK — Muzamil (@MuzaNasr) December 28, 2025

Rapidamente, o departamento médico do Sudão entrou em campo para prestar atendimento. Após alguns minutos de cuidados, o goleiro recuperou a consciência e passou por avaliação clínica à beira do gramado.

Liberado pela equipe médica, Monged Elneel retornou à partida e seguiu atuando normalmente, sendo peça importante na vitória sudanesa. O único gol do confronto saiu no segundo tempo e foi marcado contra pelo zagueiro Saul Coco, da Guiné Equatorial.

Com o resultado, o Sudão chegou aos três pontos e assumiu a terceira colocação do Grupo E, empatado em pontuação com Burkina Faso e a três pontos da líder Argélia. Já a Guiné Equatorial segue sem pontuar na competição e ocupa a última posição da chave.