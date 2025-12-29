Menu
ESPORTES
CENA PREOCUPANTE

Goleiro cai desacordado, recebe atendimento e segue no jogo

Episódio aconteceu em partida entre Sudão e Guiné Equatorial na Copa Africana de Nações

Por Redação

29/12/2025 - 7:54 h
Goleiro desmaia em jogo da Copa Africana e retorna após atendimento
O Sudão conquistou, neste domingo, 28, sua primeira vitória na Copa Africana de Nações ao vencer a Guiné Equatorial, em partida válida pelo Grupo E. O triunfo, no entanto, foi marcado por um grande susto envolvendo o goleiro Monged Elneel ainda no primeiro tempo.

Aos 37 minutos da etapa inicial, quando a seleção sudanesa se encontrava majoritariamente no campo de ataque, Elneel desmaiou repentinamente e caiu de rosto no gramado, causando apreensão entre jogadores e torcedores presentes no estádio.

Rapidamente, o departamento médico do Sudão entrou em campo para prestar atendimento. Após alguns minutos de cuidados, o goleiro recuperou a consciência e passou por avaliação clínica à beira do gramado.

Liberado pela equipe médica, Monged Elneel retornou à partida e seguiu atuando normalmente, sendo peça importante na vitória sudanesa. O único gol do confronto saiu no segundo tempo e foi marcado contra pelo zagueiro Saul Coco, da Guiné Equatorial.

Com o resultado, o Sudão chegou aos três pontos e assumiu a terceira colocação do Grupo E, empatado em pontuação com Burkina Faso e a três pontos da líder Argélia. Já a Guiné Equatorial segue sem pontuar na competição e ocupa a última posição da chave.

Tags:

Copa Africana Futebol internacional goleiro guine equatorial sudão

