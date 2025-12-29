Campeão mundial recorda relação especial com a Bahia na Copa de 2014

Campeão do mundo recorda acolhimento baiano na Copa de 2014 - Foto: ROBERT MICHAEL / AFP

O condecorado meio-campista alemão Toni Kroos já pendurou as chuteiras e não vive mais dias mágicos no esporte mais popular do mundo, mas ainda relembra com carinho grandes momentos de sua vitoriosa carreira.

Toni Kroos se aposentou em 2024 | Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

A propósito, um dos pontos mais altos da trajetória de Kroos aconteceu justamente no Brasil, durante a Copa do Mundo de 2014, competição na qual foi campeão. Vale ressaltar que a campanha alemã contou com um “tempero” especial da Bahia — ou melhor, com o velho “dendê” baiano.

Em 2014, a seleção alemã escolheu a Bahia como uma de suas bases durante o Mundial e ficou hospedada no sul do estado, mais precisamente em Santa Cruz Cabrália, na Costa do Descobrimento. O ambiente de integração com a cultura local e o clima de tranquilidade marcaram a preparação da equipe comandada por Joachim Löw, que acabaria conquistando o tetracampeonato mundial.

A escolha não poderia ter sido melhor, já que a proximidade com o estado ficou evidente ao longo da convivência dos jogadores com a população local. Em entrevista ao ex-jogador Romário, no canal Romário TV, Toni Kroos destacou o acolhimento dos baianos e a relação construída pelo elenco alemão durante a competição no Brasil.

Tivemos uma conexão muito positiva com os baianos Toni Kroos - ex-jogador da seleção alemã

“Nós fomos muito bem acolhidos na Bahia. Conhecemos a praia e passamos um tempo fenomenal juntos como equipe, ao lado de todo o povo do Brasil”, afirmou o meio-campista.

Durante o período em que a seleção alemã esteve na Bahia, o goleiro Manuel Neuer e o meia Bastian Schweinsteiger chamaram atenção ao aparecerem usando a camisa do Bahia e entoando o hino do clube. As imagens simbolizaram a forte conexão criada entre os jogadores e a torcida local ao longo da passagem pelo estado.

| Foto: Reprodução / Redes Sociais

