MERCADO DA BOLA

Cruzeiro pede R$ 326 milhões por Kaio Jorge após interesse do Flamengo

Flamengo sinaliza oferta, mas Raposa só negocia atacante por valor milionário

Redação

Por Redação

29/12/2025 - 8:41 h
Cruzeiro responde Flamengo e fixa preço milionário por Kaio Jorge
Cruzeiro responde Flamengo e fixa preço milionário por Kaio Jorge

O atacante Kaio Jorge voltou a ser alvo do Flamengo no mercado da bola. Destaque do Cruzeiro na temporada e artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o jogador despertou novamente o interesse do clube rubro-negro, que já fez contatos iniciais, embora ainda não tenha apresentado uma proposta oficial.

Ciente da movimentação, o Cruzeiro deixou claro que só aceita negociar o atleta por valores considerados fora do padrão do mercado nacional. A pedida gira em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 326 milhões), quantia bem acima do que foi sinalizado pelo Flamengo no primeiro contato, quando indicou a intenção de oferecer 30 milhões de euros (R$ 195,8 milhões). O mesmo valor havia sido ofertado pelo Zenit no meio do ano e acabou descartado. As informações sobre os valores são do ge.

Internamente, a Raposa não trabalha com urgência para vender jogadores e não trata nenhum atleta como inegociável. Ainda assim, a diretoria não demonstra interesse em reforçar um rival direto do futebol brasileiro, a menos que a proposta seja considerada irrecusável.

A permanência de Kaio Jorge, inclusive, foi um dos primeiros pedidos feitos pelo técnico Tite quando chegou ao clube. O Cruzeiro não tem planos de negociá-lo nesta janela de transferências, reforçando a importância do atacante para a sequência da temporada.

O vínculo do jogador com o clube mineiro vai até meados de 2029 e conta com uma multa rescisória elevada, estipulada em cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 652,7 milhões).

Apesar do cenário de valorização e da postura firme do Cruzeiro, Kaio Jorge não descarta ouvir propostas. O atacante tem o desejo de disputar a próxima edição da Conmebol Libertadores, mas segue aberto a analisar movimentações do mercado durante a janela.

Cruzeiro flamengo futebol brasileiro Kaio Jorge mercado da bola transferências

