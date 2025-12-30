RECEITAS DO LEÃO
Aprovado! Vitória terá maior orçamento da história em 2026
Orçamento foi aprovado pelo conselho do clube
Por João Grassi
O Conselho do Vitória aprovou o orçamento para a temporada 2026, o maior da história do clube. A previsão é um valor de R$ 291,2 milhões para receitas brutas, pouco menos de R$ 9 milhões acima do orçamento do ano passado - R$ 282,3 milhões à época.
Os direitos de arena e imagem são as principais fonte de receitas do futebol profissional, com previsão de R$ 107 milhões em 2026. A Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) é responsável por R$ 100,6 milhões desse total, especialmente através dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.
Outro ponto de destaque é o crescimento nas receitas com patrocínios. A projeção salta de R$ 29 milhões em 2025 para R$ 45 milhões em 2026, enquanto as negociações de atletas aparecem com previsão de R$ 35 milhões.
O programa de sócios 'Sou Mais Vitória', por outro lado, terá redução na previsão de arrecadação. A expectativa para 2026 é de R$ 37 milhões, R$ 7 milhões a menos que o projetado para 2025.
Despesas
Apesar do orçamento maior em relação a temporada passada, o Leão projeta despesas de R$ 235,3 milhões para 2026, acima dos R$ 226,3 milhões de 2025.
O clube pretende gastar R$ 183 milhões com o futebol profissional, o que representa um aumento de R$ 7 milhões em relação ao valor orçado em 2025.
