HOME > ESPORTES
ELE FICA?

Vitória costura permanência de goleiro e pode envolver volante; veja

Leão da Barra tenta acerto com o Sport, dono dos direitos econômicos do atleta

Wiliam Falcão | Portal Massa!

Por Wiliam Falcão | Portal Massa!

30/12/2025 - 12:32 h
Thiago Couto negocia permanência no Vitória para 2026
Após finalizar as negociações para permanecer com Baralhas e Erick, o Vitória segue ativo no mercado para manter atletas que fizeram parte da equipe de Jair Ventura na reta final do Campeonato Brasileiro. Um dos jogadores que interessa ao Leão é o goleiro Thiago Couto, que pertence ao Sport.

Ao que tudo indica, o arqueiro vai ficar na Toca do Leão por mais uma temporada, enquanto o volante Filipe Machado, que também interessa a outros clubes, pode acertar com a equipe pernambucana. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Eduardo Serra e confirmada pelo Portal MASSA!.

Ainda de acordo com apuração do MASSA!, ambas as negociações seriam por empréstimo até o final de 2026, contudo, ainda não estão em estágio avançado. Caso não haja acordo entre Sport e Filipe Machado, o Rubro-Negro baiano teria que desembolsar uma quantia para manter Thiago Couto.

Além disso, há pendências financeiras que precisam ser resolvidas entre as equipes, já que o Vitória utilizou o goleiro no duelo contra o Sport e deve pagar uma multa de cerca de R$ 1 milhão, enquanto o Leão da Ilha tem um débito de R$ 300 mil referente ao empréstimo do atacante Léo Pereira.

Oficial! Vitória anuncia contratação do atacante Erick em definitivo
Baralhas desabafa após gol decisivo e revela planos para 2026
Vitória encaminha compra de pilar do time para 2026

Superou as expectativas

Contratado pelo Vitória nesta temporada após a saída de Gabriel Vasconcelos para o próprio Sport, Thiago Couto atuou nas últimas nove rodadas da Série A devido à lesão no joelho de Lucas Arcanjo e se firmou como titular da equipe.

Caso permaneça em Salvador, ele deve iniciar o ano disputando a posição com Gabriel, que estava emprestado a equipe pernambucana, mas está nos planos do Vitória para 2026.

Tags:

ec vitória mercado da bola Thiago Couto

