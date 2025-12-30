ELE FICA!
É do Leão! Vitória anuncia compra de Baralhas, que permanece no clube
Meio-campista de 27 anos assinou contrato definitivo com o clube baiano
Por João Grassi
O Vitória oficializou, na tarde desta terça-feira, 30, a compra definitiva de Gabriel Baralhas. A contratação foi anunciada pelo clube inicialmente através da TV Vitória+, sendo posteriormente divulgada para o público geral nas redes sociais.
Após chegar a um acordo com o Atlético-GO, então dono dos direitos econômicos do volante, o Leão da Barra fechou acordo de três anos. Baralhas, que se reapresenta com o resto do elenco principal no dia 3 de janeiro, terá contrato com o clube até 2028.
Jogador de 27 anos, Baralhas foi uma das peças mais regulares na turbulenta temporada 2025 do Vitória. Além da sua boa capacidade defensiva, o meio-campista também se destacou por sua contribuição ofensiva e foi responsável pelo gol que assegurou a permanência na Série A, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo.
Números de Baralhas
O volante Gabriel Baralhas participou de 46 partidas no total, sendo 28 pelo Brasileirão Série A, com cinco gols e três assistências no total.
