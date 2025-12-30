É do Leão! Vitória anuncia compra de Baralhas, que permanece no clube

Gabriel Baralhas após o jogo contra o São Paulo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória oficializou, na tarde desta terça-feira, 30, a compra definitiva de Gabriel Baralhas. A contratação foi anunciada pelo clube inicialmente através da TV Vitória+, sendo posteriormente divulgada para o público geral nas redes sociais.

Após chegar a um acordo com o Atlético-GO, então dono dos direitos econômicos do volante, o Leão da Barra fechou acordo de três anos. Baralhas, que se reapresenta com o resto do elenco principal no dia 3 de janeiro, terá contrato com o clube até 2028.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jogador de 27 anos, Baralhas foi uma das peças mais regulares na turbulenta temporada 2025 do Vitória. Além da sua boa capacidade defensiva, o meio-campista também se destacou por sua contribuição ofensiva e foi responsável pelo gol que assegurou a permanência na Série A, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo.

SOLTA A CARTA, BARALHAS!! ♥️♣️♦️♠️



O meio-campista Rubro-Negro fica no Leão! O Vitória adquiriu os direitos do atleta e novo vínculo é válido até 2028!!



VAMOS JUNTOS 🔴⚫️😭#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/HcrfDe33JW — EC Vitória (@ECVitoria) December 30, 2025

Números de Baralhas

O volante Gabriel Baralhas participou de 46 partidas no total, sendo 28 pelo Brasileirão Série A, com cinco gols e três assistências no total.