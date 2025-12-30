Menu
ESPORTES
ELE FICA!

É do Leão! Vitória anuncia compra de Baralhas, que permanece no clube

Meio-campista de 27 anos assinou contrato definitivo com o clube baiano

João Grassi

Por João Grassi

30/12/2025 - 14:04 h
Gabriel Baralhas após o jogo contra o São Paulo
Gabriel Baralhas após o jogo contra o São Paulo -

O Vitória oficializou, na tarde desta terça-feira, 30, a compra definitiva de Gabriel Baralhas. A contratação foi anunciada pelo clube inicialmente através da TV Vitória+, sendo posteriormente divulgada para o público geral nas redes sociais.

Após chegar a um acordo com o Atlético-GO, então dono dos direitos econômicos do volante, o Leão da Barra fechou acordo de três anos. Baralhas, que se reapresenta com o resto do elenco principal no dia 3 de janeiro, terá contrato com o clube até 2028.

Jogador de 27 anos, Baralhas foi uma das peças mais regulares na turbulenta temporada 2025 do Vitória. Além da sua boa capacidade defensiva, o meio-campista também se destacou por sua contribuição ofensiva e foi responsável pelo gol que assegurou a permanência na Série A, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo.

Leia Também:

Aprovado! Vitória terá maior orçamento da história em 2026
Vitória é o terceiro time com mais lesões na Série A; Bahia fica fora do top 10
Vitória costura permanência de goleiro e pode envolver volante; veja

Números de Baralhas

O volante Gabriel Baralhas participou de 46 partidas no total, sendo 28 pelo Brasileirão Série A, com cinco gols e três assistências no total.

x