Ex-Vitória anuncia aposentadoria: "Decisão mais difícil da minha vida"

Fernando Miguel pelo Vitória - Foto: Maurícia da Matta I EC Vitória

Aos 40 anos, o ex-goleiro do Vitória Fernando Miguel anunciou o encerramento da carreira no futebol profissional. Apenas 18 dias depois de chegar ao Guarani, o goleiro rescindiu, em comum acordo, o contrato, por causa de dores recorrentes no joelho esquerdo, o mesmo que havia operado em 2024.

Contratado pelo clube de Campinas no final de dezembro, o jogador participou de só três treinamentos antes de voltar a sentir desconforto físico. Após reavaliar a condição clínica, ficou claro que Fernando não teria condições de atuar em alto nível ao longo da temporada de 2026, o que o levou a pedir o desligamento.

Em comunicado oficial, o Guarani confirmou a rescisão amigável e agradeceu ao atleta pela postura profissional, desejando sucesso na nova etapa da vida. Já Fernando, foi às redes sociais com um vídeo e um texto de despedida, dando adeus ao esporte ao qual dedicou quase 20 anos de vida.

"Olá, pessoal. Compartilho com vcs a decisão mais difícil da minha vida, PARAR DE JOGAR. Ser um atleta profissional de futebol foi um sonho e eu o vivi da infância até o dia de hoje. Com toda minha força, com toda a minha paixão, com toda a responsabilidade e respeito que tenho", escreveu.

"Me retiro sem lamento. As marcas que vou levar comigo, no corpo e na alma, fazem parte das lembranças dos que batalham, que levam o corpo ao limite e são fiéis aos compromissos que assumem e sempre tentam ir além", disse.

"Obrigado meus companheiros de campo, obrigado dirigentes, preparadores, técnicos e a todos que fazem parte do universo futebol. Cada dia valeu a pena. Bom, é isso. Grato a tudo e a todos, grato principalmente a Deus, por sua graça e favor. OBRIGADO, FUTEBOL", finalizou.

Fernando Miguel no Vitória

Revelado pelo Esportivo, Fernando Miguel passou por Lajeadense e ganhou projeção nacional no Juventude antes de chegar ao Vitória, em 2013. Pelo clube baiano, entre 2015 e 2018, disputou 151 partidas, conquistou o acesso à Série A e levantou duas taças do Campeonato Baiano.

Depois do Leão da Barra, o goleiro ainda defendeu Vasco, Atlético-GO, Fortaleza e Ceará. No Dragão, viveu um dos melhores momentos da carreira, integrando a histórica campanha do Brasileirão de 2021 e alcançando uma sequência de 16 jogos sem sofrer gols.