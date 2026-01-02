Time paulista anuncia contratação de volante que pertence ao Vitória

Léo Naldi é o novo reforço do Novorizontino para 2026 - Foto: Divulgação | Novorizontino

Jogador que pertence ao Vitória e que estava no Criciúma, Léo Naldi foi anunciado pelo Novorizontino, clube paulista que vai disputar a Série B do Brasileirão. Fora dos planos da comissão técnica, o volante de 24 anos foi cedido por empréstimo.

O Novorizontino acertou a contratação de Léo Naldi por empréstimo até o fim deste ano. Em 2026, o atleta reforça o Tigre na disputa das seguintes competições: Campeonato Paulista, Copa Sul-Sudeste, Copa do Brasil e Série B.

Com a camisa do Vitória, o meio-campista disputou 28 jogos no total, sendo apenas dois nesta temporada. Ele tem vínculo definitivo com o Leão até o fim de 2027.

Carreira de Léo Naldi

Léo Naldi acumulou passagens por Taubaté e Ponte Preta antes de desembarcar no Barradão.

Sem espaço no elenco, acabou emprestado ao Atlético-GO e fez apenas 12 partidas. Na sequência da temporada 2025, foi repassado ao Criciúma.