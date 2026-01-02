ESPORTES
Time paulista anuncia contratação de volante que pertence ao Vitória
Meio-campista de 24 anos ainda tem vínculo definitivo com o Leão
Por João Grassi
Jogador que pertence ao Vitória e que estava no Criciúma, Léo Naldi foi anunciado pelo Novorizontino, clube paulista que vai disputar a Série B do Brasileirão. Fora dos planos da comissão técnica, o volante de 24 anos foi cedido por empréstimo.
O Novorizontino acertou a contratação de Léo Naldi por empréstimo até o fim deste ano. Em 2026, o atleta reforça o Tigre na disputa das seguintes competições: Campeonato Paulista, Copa Sul-Sudeste, Copa do Brasil e Série B.
Com a camisa do Vitória, o meio-campista disputou 28 jogos no total, sendo apenas dois nesta temporada. Ele tem vínculo definitivo com o Leão até o fim de 2027.
Carreira de Léo Naldi
Léo Naldi acumulou passagens por Taubaté e Ponte Preta antes de desembarcar no Barradão.
Sem espaço no elenco, acabou emprestado ao Atlético-GO e fez apenas 12 partidas. Na sequência da temporada 2025, foi repassado ao Criciúma.
🟨⬛ TEM CARA NOVA NO TIGRE— Grêmio Novorizontino SAF (@novorizontino) January 2, 2026
Léo Naldi, 24 anos, reforça o meio-campo do Grêmio Novorizontino na temporada 2026. Atleta chega emprestado pelo Vitória após defender Criciúma e Atlético-GO nesta temporada. pic.twitter.com/uhIietr8Kv
