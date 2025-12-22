DE SAÍDA
Fora dos planos, meio-campista é emprestado para clube da Série B
Jogador de 24 anos já estava emprestado para outra equipe
Por João Grassi
Jogador que pertence ao Vitória e que estava no Criciúma, Léo Naldi novamente não faz parte dos planos da comissão técnica rubro-negra para 2026. O volante de 24 anos foi emprestado ao Novorizontino, clube paulista que vai disputar a Série B do Brasileirão.
De acordo com o setorista Lucas Rossafa, o Novorizontino acertou a contratação de Léo Naldi por empréstimo até o fim da próxima edição da Segundona. Ele já teria se despedido dos companheiros no clube catarinense.
Com a camisa do Vitória, o meio-campista disputou 28 jogos no total, sendo apenas dois nesta temporada. Ele tem vínculo definitivo com o Leão até o fim de 2027.
Carreira de Léo Naldi
Léo Naldi acumulou passagens por Taubaté e Ponte Preta antes de desembarcar no Barradão. Sem espaço no elenco, acabou emprestado ao Atlético-GO e fez apenas 12 partidas.
Na sequência da temporada, foi repassado ao Criciúma e encerrou 2025 como titular do técnico Eduardo Baptista.
