Fora dos planos, meio-campista é emprestado para clube da Série B

Léo Naldi - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogador que pertence ao Vitória e que estava no Criciúma, Léo Naldi novamente não faz parte dos planos da comissão técnica rubro-negra para 2026. O volante de 24 anos foi emprestado ao Novorizontino, clube paulista que vai disputar a Série B do Brasileirão.

De acordo com o setorista Lucas Rossafa, o Novorizontino acertou a contratação de Léo Naldi por empréstimo até o fim da próxima edição da Segundona. Ele já teria se despedido dos companheiros no clube catarinense.

Com a camisa do Vitória, o meio-campista disputou 28 jogos no total, sendo apenas dois nesta temporada. Ele tem vínculo definitivo com o Leão até o fim de 2027.

Carreira de Léo Naldi

Léo Naldi acumulou passagens por Taubaté e Ponte Preta antes de desembarcar no Barradão. Sem espaço no elenco, acabou emprestado ao Atlético-GO e fez apenas 12 partidas.

Na sequência da temporada, foi repassado ao Criciúma e encerrou 2025 como titular do técnico Eduardo Baptista.