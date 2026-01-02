ESPORTES
Vitória negocia volante com clube estrangeiro por valor milionário
Atleta de 26 anos estava emprestado e seguirá no mesmo clube
Por João Grassi
Jogador que pertencia ao Vitória e esteve cedido para outras equipes nos últimos anos, João Pedro acertou sua saída do clube baiano. O volante de 26 anos, que estava emprestado ao Kyoto Sanga, foi contrato em definitivo pelo clube japonês.
João Pedro, inclusive, já foi anunciado pelo Sanga através das redes sociais, nesta quinta-feira, 1. O Vitória era dono de 50% dos direitos econômicos e vendeu sua parte por cerca de R$ 3 milhões. Ele tinha contrato por mais uma temporada com o Leão.
Contratado pelo Rubro-Negro em 2021, João Pedro vestiu vermelho e preto em 74 oportunidades no total. O volante perdeu espaço no elenco e foi emprestado ao Brusque e Tombense, no ano seguinte, além do CRB, em 2024.
Leia Também:
【ニュースリリース】— 京都サンガF.C.【公式】 (@sangafc) January 1, 2026
ジョアン・ペドロ選手 ECヴィトーリアより完全移籍加入のお知らせ
🟣ジョアン選手のコメントはこちら🟣https://t.co/1yInoVa43G#sanga #京都サンガ pic.twitter.com/H9AJTTC8kL
Pelo Kyoto Sanga, João Pedro disputou 26 jogos no ano passado, sendo 12 como titular, e marcou um gol.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes