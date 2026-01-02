Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Vitória negocia volante com clube estrangeiro por valor milionário

Atleta de 26 anos estava emprestado e seguirá no mesmo clube

João Grassi

Por João Grassi

02/01/2026 - 15:27 h
João Pedro, volante negociado pelo Vitória
João Pedro, volante negociado pelo Vitória -

Jogador que pertencia ao Vitória e esteve cedido para outras equipes nos últimos anos, João Pedro acertou sua saída do clube baiano. O volante de 26 anos, que estava emprestado ao Kyoto Sanga, foi contrato em definitivo pelo clube japonês.

João Pedro, inclusive, já foi anunciado pelo Sanga através das redes sociais, nesta quinta-feira, 1. O Vitória era dono de 50% dos direitos econômicos e vendeu sua parte por cerca de R$ 3 milhões. Ele tinha contrato por mais uma temporada com o Leão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Contratado pelo Rubro-Negro em 2021, João Pedro vestiu vermelho e preto em 74 oportunidades no total. O volante perdeu espaço no elenco e foi emprestado ao Brusque e Tombense, no ano seguinte, além do CRB, em 2024.

Leia Também:

Conheça os convocados do Vitória para a Copinha 2026
Saiba quem são os jogadores mais experientes livres no mercado em 2026
Saiba quantas partidas no máximo o Vitória pode jogar em 2026

Pelo Kyoto Sanga, João Pedro disputou 26 jogos no ano passado, sendo 12 como titular, e marcou um gol.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
João Pedro, volante negociado pelo Vitória
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

João Pedro, volante negociado pelo Vitória
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

João Pedro, volante negociado pelo Vitória
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

João Pedro, volante negociado pelo Vitória
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x