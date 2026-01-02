Saiba quem são os jogadores mais experientes livres no mercado em 2026

Santiago Arias pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Mercado da bola aberto, clubes livres para "irem às compras", e alguns jogadores já disponíveis em 2026. Livre no mercado após duas temporadas pelo Bahia, Santiago Arias, por exemplo, é um dos jogadores mais experientes que iniciam 2026 sem contrato, podendo trazer reforços de peso.

Aos 33 anos, o lateral-direito não renovou vínculo com o Tricolor de Aço, mas segue em atividade na seleção colombiana e foi titular nos amistosos internacionais disputados em novembro. Com passagens por Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, Arias aparece como oportunidade de mercado para clubes que buscam rodagem internacional sem custos de transferência.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O colombiano é apenas um dos nomes que entram no novo ano disponíveis para assinar com qualquer equipe. A virada de temporada deixou uma lista extensa de jogadores conhecidos, muitos deles com histórico recente na Série A, em situação semelhante, com atletas experientes, alguns em fim de ciclo nos clubes, buscando recomeço após temporadas de menor protagonismo.

Ataque

Entre os atacantes, Alan Kardec, de 36 anos, ficou livre após defender o Athletico-PR na Série B. Mesmo sem renovação, encerrou 2025 com números sólidos, marcando nove gols em 35 partidas. Já Bolasie não permaneceu no Cruzeiro depois de um ano irregular, no qual marcou quatro gols e distribuiu três assistências.

Entre os nomes ofensivos, Marinho, Rei da América em 2020, não seguirá no Fortaleza após o rebaixamento do clube. Aos 35 anos, encerra o ciclo com poucos minutos em campo no fim da temporada. Situação parecida vive Romarinho, que retornou ao Brasil em 2025, teve passagem curta pelo Vitória e rescindiu antes do fim do ano.

O atacante defendeu o Corinthians entre 2012 e 2014 | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Meio-campo

Também deixam Belo Horizonte o meia Eduardo, que perdeu espaço na Raposa apesar de passagem destacada pelo Botafogo, e o volante Fernando, que rescindiu com o Internacional após grave lesão no joelho e avalia retomar a carreira em 2026.

Outro veterano disponível é Luiz Gustavo, de 38 anos. O volante não renovou com o São Paulo depois de uma temporada marcada por problemas de saúde, mas não sinaliza aposentadoria.

Os irmãos paraguaios Ángel Romero (ataque) e Óscar Romero (meio-campo) também entram em 2026 sem contrato. Ángel deixa o Corinthians após mais uma temporada de muitos jogos e poucos gols, enquanto Óscar não conseguiu se firmar no Internacional depois de passagem apagada.

Irmãos Romero | Foto: Reprodução I X

Zaga

Na zaga, Manoel encerrou sua longa passagem pelo Fluminense e busca um novo destino após atuar como peça de reposição em 2025.

Lateral

Fechando a lista, o lateral-direito Saravia deixou o Atlético-MG após três anos de clube. Aos 32 anos, soma 31 partidas em 2025 e também aparece como alternativa no mercado para equipes que buscam experiência imediata.

Saravia pelo Botafogo | Foto: Divulgação I Botafogo

Com contratos encerrados e sem custos de aquisição, esses jogadores representam um tipo de aposta comum no futebol brasileiro para clubes que buscam reforços prontos com menor impacto financeiro inicial, podendo integrar diversos elencos no início da temporada.