Gabigol volta ao Santos até final do contrato de Neymar

Gabigol pelo Santos - Foto: Divulgação I Santos

O mercado da bola começou movimentado, e o Santos recém-salvo do rebaixamento já mostrou a que veio. Por empréstimo, o Peixe recebe de volta Gabriel Barbosa, o Gabigol, revelado nas categorias de base do clube, com acerto até o final de 2026.

Com a mudança já definida, Gabigol não chegará nem a se apresentar na Toca da Raposa para o início da pré-temporada com o Cruzeiro, focando completamente no Peixe daqui em diante.

O vínculo entre Gabigol e o Santos será válido até dezembro, com cláusula de opção de compra ao término do período. O tempo é o mesmo da renovação de contrato de Neymar, que também fica na Baixada Santista até o final do ano.

No acerto, Cruzeiro e Santos dividirão o pagamento dos salários do atleta, enquanto o clube mineiro seguirá responsável por custos adicionais já previstos em contrato, como luvas, e sem compensação financeira imediata pela cessão.

Por que Gabigol foi para o Santos?

A mudança de cenário em Belo Horizonte pesou diretamente na decisão. Com a chegada de Tite ao comando técnico, Gabigol passou a ter espaço reduzido no planejamento esportivo do Cruzeiro.

Além disso, seus vencimentos, superiores a R$ 2,5 milhões mensais, também dificultaram a permanência em um elenco que passa por ajustes, mesmo vivendo uma boa fase e tendo terminado o Brasileirão na terceira colocação.

Do lado santista, a negociação só avançou após a definição de que os salários seriam compartilhados. A diretoria do Santos trabalha com metas rígidas de controle financeiro para 2026 e busca equilibrar a folha, inclusive avaliando saídas de jogadores do atual elenco.

Gabigol pelo Santos

Revelado pelas categorias de base do Peixe, Gabigol tem uma história marcante no clube, com 210 partidas disputadas, 84 gols e 13 assistências.

No Santos, Gabigol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018, tricampeão da artilharia da Copa do Brasil, bicampeão paulista em 2015 e 2016, e autor do histórico gol de número 12 mil da história do Santos, marcado contra o Botafogo-SP, em 2014.