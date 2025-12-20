Gabigol desabafa após pênalti decisivo perdido; veja

Gabigol perdeu pênalti decisivo contra o Corinthians - Foto: Gustavo Martins | Cruzeiro

Apontado como responsável pela eliminação do Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil, no último final de semana, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, abriu o jogo sobre os sentimentos que viveu após perder um pênalti decisivo contra o Corinthians.

Em entrevista ao PodPah, Gabigol assumiu o erro, mas negou que tenha perdido da penalidade de propósito, como foi apontado torcedores da 'Raposa'. O atleta ainda disse que o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, sabia como ele cobraria o pênalti durante a disputa que valeu vaga na decisão.

"Eu errei, tenho que assumir. Foi a primeira vez que eu erro um pênalti decisivo. A gente treinou cinco, seis anos juntos, então é um pênalti complicado pra mim e para o Hugo (Souza). Eu errei. Ele sabe o jeito que eu bato, também sei o que ele poderia fazer, mas de uma forma ou outra eu bati mal o pênalti. Se tiver um pênalti amanhã eu vou bater de novo", disparou o atacante do Cruzeiro, que continuou.

"Claro que eu fiquei sem dormir três dias. Você consegue a lembrar das pessoas que te ajudaram pra estar ali, eu sei do esforço do Pedrinho, eu sei do esforço do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro comigo, foi eles que me mantiveram em paz o ano todo", afirmou o jogador.

Final da Copa do Brasil

Vasco e Corinthians decidem neste domingo, 21, o título da Copa do Brasil de 2025, no Maracanã. O primeiro jogo, que ocorreu no meio da semana, ficou empatado em 0 a 0. Em caso de novo empate, a partida vai para a disputa de pênaltis.