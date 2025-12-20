Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Carrasco do Bahia em 2025 é anunciado por clube da Champions League

Decisivo em mata-matas, defensor troca o Brasil por clube da Europa

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/12/2025 - 12:48 h
Thiago Silva comemorando gol pelo Fluminense
Thiago Silva comemorando gol pelo Fluminense -

Após rescindir contrato em comum acordo com o Fluminense, o zagueiro Thiago Silva foi anunciado neste sábado, 20, pelo Porto, de Portugal. Aos 41 anos de idade, o jogador deixou o seu clube de coração para ficar mais perto da família, que mora em Londres, na Inglaterra.

Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós
Porto (POR)

Contratado em 2024 pelo Fluminense, Thiago comandou a arrancada do clube pela permanência do Brasileirão em seu primeiro ano para, enfim, brigar por grandes títulos em 2025. Capitão, o zagueiro ajudou o clube nas campanhas até a semifinal do Mundial de Clubes e Copa do Brasil, além da classificação à fase de grupos da Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O jogador, inclusive, se revelou uma "pedra no sapato" do Bahia. Além de marcar o gol que selou a eliminação do Tricolor nas quartas de finais da Copa do Brasil, Thiago também balançou a rede na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogando um "banho de água fria" no sonho rival de "pular" a fase preliminar da Libertadores.

Juntando as duas passagens no time carioca, Thiago Silva fez 165 jogos com a camisa do Fluminense, marcou 19 gols e uma assistência, além da Copa do Brasil conquistada em 2007.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

mercado da bola Thiago Silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Thiago Silva comemorando gol pelo Fluminense
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Thiago Silva comemorando gol pelo Fluminense
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Thiago Silva comemorando gol pelo Fluminense
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Thiago Silva comemorando gol pelo Fluminense
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x