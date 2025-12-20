MERCADO DA BOLA
Carrasco do Bahia em 2025 é anunciado por clube da Champions League
Decisivo em mata-matas, defensor troca o Brasil por clube da Europa
Por Lucas Vilas Boas
Após rescindir contrato em comum acordo com o Fluminense, o zagueiro Thiago Silva foi anunciado neste sábado, 20, pelo Porto, de Portugal. Aos 41 anos de idade, o jogador deixou o seu clube de coração para ficar mais perto da família, que mora em Londres, na Inglaterra.
Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós
Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xCQOYtnuob— FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025
Contratado em 2024 pelo Fluminense, Thiago comandou a arrancada do clube pela permanência do Brasileirão em seu primeiro ano para, enfim, brigar por grandes títulos em 2025. Capitão, o zagueiro ajudou o clube nas campanhas até a semifinal do Mundial de Clubes e Copa do Brasil, além da classificação à fase de grupos da Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro.
O jogador, inclusive, se revelou uma "pedra no sapato" do Bahia. Além de marcar o gol que selou a eliminação do Tricolor nas quartas de finais da Copa do Brasil, Thiago também balançou a rede na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogando um "banho de água fria" no sonho rival de "pular" a fase preliminar da Libertadores.
Juntando as duas passagens no time carioca, Thiago Silva fez 165 jogos com a camisa do Fluminense, marcou 19 gols e uma assistência, além da Copa do Brasil conquistada em 2007.
