CRISE NA TOCA

Atacante Gabriel Barbosa não retorna para BH com a equipe do Cruzeiro

Atacante não retornou com a equipe após a eliminação diante do Corinthians neste domingo, 14, pela Copa do Brasil

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

15/12/2025 - 12:32 h
Gabigol no aquecimento pré-jogo contra o Corinthians
Gabigol no aquecimento pré-jogo contra o Corinthians

O astro da equipe do Cruzeiro não retornou com o restante da delegação do clube para Belo Horizonte após a eliminação na Copa do Brasil, neste domingo, 14. O atacante permaneceu na capital paulista.

Imagem ilustrativa da imagem Atacante Gabriel Barbosa não retorna para BH com a equipe do Cruzeiro

Com participação marcante na eliminação da equipe do Cruzeiro diante do Corinthians pela Copa do Brasil, o jogador foi acionado para a partida aos 44 do segundo tempo e desperdiçou uma oportunidade na disputa de pênaltis, assim dificultando a situação da equipe no jogo. Além dele, o volante Walace também desperdiçou uma oportunidade que terminou na eliminação da Raposa na competição.

Gabigol no treino pré jogo
Gabigol no treino pré jogo | Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Em entrevista logo após a partida, Pedro Junio, vice-presidente do Cruzeiro, foi direto sobre a situação do atacante na equipe.

Gabigol tem contrato com o clube, mais 3 anos. É um jogador do Cruzeiro, um ativo do clube, e ele segue no elenco normalmente”
Pedro Junio - Vice-presidente do Cruzeiro

Números de Gabigol pelo Cruzeiro

  • 49 partidas (23 como titular)
  • 13 gols
  • 4 assistências

x