Atacante Gabriel Barbosa não retorna para BH com a equipe do Cruzeiro

O astro da equipe do Cruzeiro não retornou com o restante da delegação do clube para Belo Horizonte após a eliminação na Copa do Brasil, neste domingo, 14. O atacante permaneceu na capital paulista.

Com participação marcante na eliminação da equipe do Cruzeiro diante do Corinthians pela Copa do Brasil, o jogador foi acionado para a partida aos 44 do segundo tempo e desperdiçou uma oportunidade na disputa de pênaltis, assim dificultando a situação da equipe no jogo. Além dele, o volante Walace também desperdiçou uma oportunidade que terminou na eliminação da Raposa na competição.

Em entrevista logo após a partida, Pedro Junio, vice-presidente do Cruzeiro, foi direto sobre a situação do atacante na equipe.

Gabigol tem contrato com o clube, mais 3 anos. É um jogador do Cruzeiro, um ativo do clube, e ele segue no elenco normalmente” Pedro Junio - Vice-presidente do Cruzeiro

