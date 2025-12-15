CRISE NA TOCA
Atacante Gabriel Barbosa não retorna para BH com a equipe do Cruzeiro
Atacante não retornou com a equipe após a eliminação diante do Corinthians neste domingo, 14, pela Copa do Brasil
Por Valdomiro Neto
O astro da equipe do Cruzeiro não retornou com o restante da delegação do clube para Belo Horizonte após a eliminação na Copa do Brasil, neste domingo, 14. O atacante permaneceu na capital paulista.
Com participação marcante na eliminação da equipe do Cruzeiro diante do Corinthians pela Copa do Brasil, o jogador foi acionado para a partida aos 44 do segundo tempo e desperdiçou uma oportunidade na disputa de pênaltis, assim dificultando a situação da equipe no jogo. Além dele, o volante Walace também desperdiçou uma oportunidade que terminou na eliminação da Raposa na competição.
Em entrevista logo após a partida, Pedro Junio, vice-presidente do Cruzeiro, foi direto sobre a situação do atacante na equipe.
Gabigol tem contrato com o clube, mais 3 anos. É um jogador do Cruzeiro, um ativo do clube, e ele segue no elenco normalmente”
Números de Gabigol pelo Cruzeiro
- 49 partidas (23 como titular)
- 13 gols
- 4 assistências
