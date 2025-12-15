CBF confirma datas e horários da final da Copa do Brasil; confira

Corinthians e Vasco farão a final da Copa do Brasil - Foto: Divulgação/CBF

A final da Copa do Brasil já tem datas, horários e palco definidos. Na noite deste domingo, 14, a CBF confirmou que Corinthians e Vasco disputam o título em dois jogos, com início na próxima quarta-feira, 17, às 21h30, na Neo Química Arena, e desfecho no domingo seguinte, 21, às 18h30, no Maracanã.

O Corinthians foi o primeiro a garantir vaga na decisão. Após perder por 2 a 1 para o Cruzeiro no tempo normal, o Timão levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 5 a 4. Hugo Souza foi decisivo ao defender duas cobranças, assegurando a classificação paulista. No confronto de ida, disputado em Minas Gerais, o Corinthians havia vencido por 1 a 0.

Horas depois, o Vasco confirmou presença na final em um Maracanã novamente decisivo. O Fluminense venceu o cruz-maltino por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol contra de Paulo Henrique, resultado que igualou o placar agregado em 2 a 2, já que o Vasco havia triunfado por 2 a 1 no primeiro jogo, de virada. A vaga foi definida nos pênaltis: Fábio defendeu a cobrança inicial de Vegetti, mas Léo Jardim brilhou ao parar John Kennedy e Canobbio, garantindo a vitória vascaína por 4 a 3.

Na decisão, o Corinthians buscará o quarto título da Copa do Brasil de sua história, enquanto o Vasco tenta levantar o troféu pela segunda vez.

O encerramento das semifinais também teve impacto direto na tabela do Campeonato Brasileiro. Com as eliminações de Cruzeiro e Fluminense, o São Paulo perdeu qualquer chance de classificação à Libertadores. O Tricolor paulista terminou o Brasileirão na oitava colocação e dependia de um título da Copa do Brasil por parte de Cruzeiro ou Fluminense para assegurar a vaga continental.